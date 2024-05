[A lire] La défense européenne à l’heure de la guerre d’Ukraine. Des tabous tombent

(B2) Le 24 février 2022 restera dans les mémoires. Un moment clé de l'histoire européenne qui a engendré nombre de changements. Pour saisir ce qui s'est passé, avant et après, comment s'est adaptée du temps de la quiétude au temps de l'inquiétude. Récit.



Une date clé pour l'histoire européenne

L'intervention militaire massive russe le 24 février 2022 en Ukraine est un choc pour la défense et pour l'Union européenne. Incontestablement, il y aura un avant « 24 février » et un après « 24 février ».Non sans surprise pour certains peu connaisseurs de l'esprit national ukrainien, Kiev résiste face aux troupes russes. Et l'Europe se range, en bloc, derrière la bannière bleue et jaune de l'Ukraine. De façon unie, solidaire, et sans barguigner.

Une petite révolution

Un à un, les tabous tombent. Les Européens décident de réinvestir dans la défense. Ensemble, ils fournissent un soutien militaire et financier conséquent à l’Ukraine et mettent en place un dispositif inégalé de sanctions. La défense devient une priorité. La Russie, hier partenaire, devient adversaire.

Des instruments transformés

Cet ouvrage de 250 pages est conçu selon la méthode habituelle de B2 : lisible par tous, précis, sourcé et annoté. Il parcourt quelques unes des principales évolutions stratégiques : la semaine qui a révolutionné l’Europe, le défi de l’unité, la transformation stratégique du continent, le retour en force de l’OTAN. Il raconte comment des mesures exceptionnelles ont été mises en place : le fonds d’assistance pour l’Ukraine, le plan munitions, l'effort de défense, les engagements de sécurité, l’assistance financière, la réutilisation des avoirs immobilisés russes, les paquets de sanctions, l'aide aux réfugiés, les réseaux de transport et les corridors de solidarité.

Les succès mais aussi les déboires : la problématique de l'outreach et le refus de l'Afrique de se ranger aux côtés des Européens, l'offensive méthodique de la Russie contre les Européens en Afrique centrale et au Sahel aboutissant à l'éviction de cette zone pourtant investie.

Une vingtaine de chapitres, intertitrés pour faciliter la lecture, avec les habituelles notes de référence, commentaires et anecdotes qui sont la touche habituelle de B2. Le tout préfacé (ou postfacé) par Ursula von der Leyen et Josep Borrell.

Sortie prévue : 1er juin 2024

À quelques encablures des élections européennes et de l'été, une lecture indispensable.



Auteurs : Nicolas Gros-Verheyde, avec l'équipe de B2