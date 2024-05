[Avant-Propos] Notre responsabilité stratégique – Our strategic responsibility (Ursula von der Leyen)

(B2) Dans une introduction à notre ouvrage sur la défense européenne à l’heure de la guerre en Ukraine, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a tenu à avertir : il ne faut pas relâcher les efforts face à la « Ligue des autoritaires », qui rassemble Russie, Chine et Iran.



L’intervention russe de 2022 a brisé nos illusions

Dans la première moitié de cette décennie, de nombreuses illusions ont été brisées en Europe. L’illusion que la paix sur notre continent a été réalisée une fois pour toutes. L’illusion selon laquelle la prospérité pourrait être plus importante pour Poutine que la guerre et ses rêves délirants d’empire. L’illusion selon laquelle l’Europe, à elle seule, en faisait assez en matière de sécurité qu’elle soit économique ou militaire, conventionnelle ou cybernétique. Aujourd’hui, il n’y a plus de temps pour les illusions. Poutine a dilapidé les dividendes de la paix pour préparer sa guerre contre l’Ukraine. Au final, le monde est plus dangereux qu’il ne l’a été depuis des générations. L’Europe doit se lever pour faire face à cette réalité. Une nouvelle ligue d’autoritaires en constitution La seconde moitié de la décennie sera probablement encore plus sujette aux conflits. La guerre menée par la Russie contre l’Ukraine va encore plus bouleverser la géopolitique. Le niveau de la coordination stratégique entre la Russie et la Chine augmente. Et cela s’accompagne d’une coopération plus étroite avec la Corée du Nord et l’Iran. C’est une nouvelle ligue d’autoritaires. Dans le même temps, nous et nos partenaires du monde entier sommes confrontés à de multiples épreuves. Avec les conflits en Europe et au Moyen- Orient et les tensions vives en Extrême-Orient, même une grande base industrielle de défense – comme celle des États-Unis – peut être confrontée à des défis. Quel que soit le prochain président américain, nous devrions tenir pour acquis le niveau actuel d’engagement américain dans notre région. Soutenir Kiev : un intérêt stratégique pour les Européens Les conséquences pour l’Europe sont claires. Il est dans notre intérêt stratégique de soutenir Kiev dans cette guerre, aussi longtemps qu’il le faudra. L’Ukraine est un futur membre de notre Union. Sa frontière avec la Russie sera la frontière de notre Union. Sa capacité à dissuader une future attaque russe contribuera à notre sécurité. Plus largement, nous sommes déjà appelés à jouer un rôle plus important dans notre région et au-delà. Je pense par exemple à l’opération navale de l’Union dans l’océan Indien et en mer Rouge, l’opération Aspides, visant à protéger les routes commerciales mondiales vitales et nos chaînes d’approvisionnement contre les terroristes houthis soutenus par l’Iran. Tout cela crée un nouveau type de responsabilité pour notre Union, que j’appelle responsabilité stratégique. Agir de manière plus coordonnée, une nécessité

Nous, Européens, devons être sur nos gardes. Cela signifie que les États membres et les États membres doivent agir de manière coordonnée. La responsabilité stratégique appelle également une contribution européenne plus forte au sein et à l’OTAN. Depuis le début de la guerre d’agression à grande échelle de la Russie, l’idée de responsabilité stratégique a guidé notre travail en matière de défense. Comme le montre ce livre (lire : La défense européenne à l’heure de la guerre en Ukraine. Des tabous tombent ?), de nombreux tabous sont tombés. Pour la première fois, l’Europe apporte une assistance militaire à un pays attaqué. Pour la première fois, nous entraînons des troupes impliquées dans une guerre interétatique européenne. Pour la première fois, nous mobilisons l’industrie de défense européenne pour soutenir l’effort de guerre d’un pays. Par exemple, avec notre nouvelle loi de soutien à la production de munitions, nous avons contribué à quadrupler la capacité de production européenne de munitions. Et nous étendons désormais une approche similaire à d’autres lignes d’approvisionnement industrielles critiques. Nous demandons à notre industrie de défense de passer en mode guerre, afin que le reste de l’Europe n’ait pas à le faire. Investir en Européens, une obligation Avant la guerre, en 2021, nos États membres dépensaient 214 milliards d’euros pour la défense. En 2024, cela atteindra près de 300 milliards d’euros. Mais comment cet argent est-il dépensé ? L’année dernière, près de 80 % d’entre eux sont allés hors de l’UE. Ce n’est tout simplement pas durable. L’argent de nos contribuables devrait être utilisé pour améliorer notre propre compétitivité et créer davantage d’emplois ici même en Europe. Nous avons besoin d’une nouvelle mentalité européenne de la part de l’UE, mais aussi de la part de l’industrie et des investisseurs. Pour persuader nos États membres d’acheter en Europe, nous avons besoin que l’industrie européenne de la défense intensifie ses efforts. Cela signifie que nous devons établir des chaînes d’approvisionnement robustes et fiables en cas de crise. Afin qu’une demande croissante puisse être satisfaite par une offre croissante de capacités de défense fabriquées en Europe. Un nouvel état d’esprit pour notre industrie de défense

Nous avons également besoin d’un nouvel état d’esprit au-delà de notre industrie de défense. Après la Seconde Guerre mondiale, l’intégration européenne a commencé comme un projet de paix, mais aussi comme un projet de sécurité. Sa genèse industrielle, avec le charbon et l’acier, avait une dimension sécuritaire centrale. Au fil des décennies, cette dimension sécuritaire n’a cessé de croître – car la paix exige la sécurité. La plupart des politiques de notre Union ont des implications directes en matière de sécurité : du commerce à la recherche, de l’énergie aux communications. En période de menaces sans précédent, nous devons recentrer notre attention sur la dimension sécuritaire de tout ce que nous faisons. Nous devons une fois de plus penser notre Union comme, intrinsèquement, un projet de sécurité. C’est le véritable changement de paradigme dont l’Europe a encore besoin, vers une véritable Union européenne de la défense. (Ursula von der Leyen) Présidente de la Commission européenne (texte original)

In the first half of this decade, many illusions have been shattered in Europe. The illusion that peace in our continent was achieved once and for all. The illusion that prosperity might matter more to Putin than war and his delusional dreams of empire. The illusion that Europe on its own was doing enough on security – be it economic or military, conventional or cyber. Today there is no time for any more illusions. Putin squandered the peace dividend to prepare for his war against Ukraine. As a result, the world is more dangerous than it has been for generations. Europe must rise to meet this reality.

The second half of the decade will likely be even more conflict-prone. Russia’s war against Ukraine has put geopolitics further into flux. There is a growing level of strategic coordination between Russia and China. And it is coupled with stronger cooperation with North Korea and Iran. It is a new league of authoritarians. At the same time, we and our partners across the globe face multiple tests. With conflict in both Europe and the Middle East, and tensions running high in the Far East, even a large defence industrial base – like that of the US – can face challenges. Whoever the next US President will be, we should take for granted the current level of US engagement in our region.

The consequences for Europe are clear. It is in our strategic interest to support Kyiv in this war, for as long as it takes. Ukraine is a future member of our Union. Its border with Russia will be our Union’s border. Its capacity to deter a future Russian attack will contribute to our security. More broadly, we are already being called to play a stronger role in our region and beyond. I think for instance of the Union’s naval operation in the Red Sea and the Indian Ocean, Operation Aspides, to protect vital global trade routes and our supply chains from Iran-backed Houthi terrorists. All of this creates a new kind of responsibility for our Union – which I call strategic responsibility.

We Europeans must be on guard. This means for Member States and Member States to step up coordinated. Strategic responsibility also calls for a stronger European contribution within and to NATO. Since the beginning of Russia’s full-scale war of aggression, the idea of strategic responsibility has driven our work on defence. As this book shows, many taboos have fallen. For the first time ever, Europe is giving military assistance to a country under attack. For the first time ever, we are training troops involved in an inter-state European war. For the first time ever, we are mobilising Europe’s defence industry to sustain a country’s war effort. For instance, with our new Act to Support Ammunition Production, we have contributed to quadrupling Europe’s production capacity for ammunition. And we are now extending a similar approach to other critical industrial supply lines, too. We are asking our defence industry to switch to war-time mode, so that the rest of Europe doesn’t have to.

Before the war, in 2021, our Member States spent €214 billion on defence. In 2024, that will rise to almost €300 billion. But how is this money being spent? Last year, almost 80% went outside the EU. This is simply not sustainable. Our taxpayers’ money should be used to improve our own competitiveness, and to create more jobs right here in Europe. We need a new European mind-set from the EU, but also from industry and investors. To persuade our Member States to buy in Europe, we need the European defence industry to step up. This means that we must establish robust supply chains that can be trusted in crisis. So that a rising demand can be met by a rising supply of made-in-Europe defence capabilities.