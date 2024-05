[Actualité] Les attaques des Houthis continuent. Deux navires marchands atteints légèrement en mer Rouge. Un autre visé en plein Océan indien

(B2) Ces derniers jours, les attaques des Houthias n'ont pas cessé. Un pétrolier britannique et un cargo grec ont été atteints. Avec des dégâts mineurs. Un porte-container britannique a été visé en plein océan indien. Les forces américaines et européennes ont répliqué détruisant plusieurs drones.



Un pétrolier britannique transportant du pétrole russe

Vendredi 26 avril, à 18h00 (heure locale), deux missiles anti-navires ont atteint un pétrolier, le Andromeda Star, un navire propriété britannique (enregistré aux Seychelles) et battant pavillon panaméen, à 14 nautiques au sud-ouest d'Al Mukha, en mer Rouge. Il transportait une cargaison de pétrole venant de Russie vers l'Inde. Attaque revendiquée par les Houthis. « Nos forces navales ont pris pour cible (vendredi) un navire pétrolier britannique, l'Andromeda Star, en mer Rouge, avec plusieurs missiles et l'ont directement atteint », a déclaré le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sarea, sur la chaîne de télévision al-Masirah.

Un autre missile tombe en mer à proximité du navire marchand Mv Maisha, navire battant pavillon d'Antigua et Barbuda et opéré par une société basé au Liberia. Sans dégât pour l'équipage, selon des sources américaines.

NB : il sera intéressant de préciser si ce navire britannique a bien respecté les conditions de l'embargo fixé par les pays duG7 (dont le Royaume-Uni) sur l'exportation de pétrole russe. Les conditions de son immatriculation aux Seychelles, fin 2023, avaient peut-être pour objectif d'échapper aux sanctions britanniques contre la Russie.

Un porte-containers visé en mer d'Arabie

Une autre attaque a eu lieu, le même jour. Mais, cette fois, en plein Océan indien. Elle vise dans la nuit du 26 avril au 27 avril, vers 1 heure du matin (heure locale), le MSC Orion, un porte-containers battant pavillon portugais, propriété de Zodiac Maritime, une société basée au Royaume-Uni, mais propriété de l'homme d'affaires israélien Eyal Ofer, établi à Monaco. L'attaque a lieu à 170 nautiques au sud de l'île yéménite de Socotra, à 300-400 nautiques des côtes somaliennes (à hauteur de Eyl au Puntland), selon le centre de surveillance maritime britannique UKMTO. Un autre navire de la même compagnie, le MSC Aries, avait déjà été saisi par les gardiens de la révolution iranien, le 13 avril dernier.

NB : cet incident prouve que les Houthis enclenchent un autre type d'action, visant des navires en haute mer, avec des missiles plus performants, d'une portée de plusieurs centaines de km. L'incident était en effet hors de la zone habituelle (mer Rouge ou golfe d'Aden à proximité des côtes yéménites). Pour autant, ce n'est pas tout à fait le premier incident hors de la zone habituelle. Un navire marchand avait rapporté une explosion au large du navire, à tribord, alors qu'il était en plein Océan indien, un peu plus à l'est de l'île de Socotra, le 15 mars dernier. Sans dommage .

Un navire grec atteint

Lundi (29 avril), entre 10h02 et 17h30 (heure locale), un cargo grec battant pavillon maltais, le MV Cyclades, est la cible de trois missiles anti-navires et trois drones tirés depuis le Yémen, selon le commandement américain US CentCom. Quelques dégâts légers, le navire peut poursuivre sa route.

Selon certaines informations maritimes, les missiles se sont abîmés en mer. Un des drones est abattu, apparemment par la frégate italienne ITS Fasan, qui était en mission de protection rapprochée d'un navire marchand. La frégate a « repoussé avec succès plusieurs attaques venant des territoires contrôlés par les Houthis au Yémen. Au cours de cette opération de protection, ITS FASAN a abattu un drone avec son canon de 3 pouces » indique le QG de la mission maritime européenne EUNAVFOR Aspides.

Un peu plus tôt dans la même journée, à 07h49 (heure locale), un drone Houthi est abattu alors qu'il se dirigeait en direction de deux navires américains, l'USS Philippine Sea et l'USS Laboon, précise le commandement américain.

Plusieurs autres incidents dans les derniers jours



Jeudi (25 avril), la frégate grecque Hydra, qui opère dans le cadre de l'opération EUNAVFOR Aspides, en protection d'un navire marchand dans le Golfe d'Aden, repère deux drones représentant « une menace imminente pour la liberté de navigation » selon le QG d'Aspides. Le premier drone a été abattu, tandis que le second a changé de cap.

Dimanche (28 avril), dans la nuit entre 1h48 et 2h27 (heure locale), cinq drones sont repérés au-dessus de la mer Rouge et abattus par un navire américain.

Mardi (30 avril), vers 13h52 (heure locale), un navire de surface sans équipage (USV) est détruit par les forces américaines.

Jeudi (2 mai), vers 14h (heure locale), un drone est détruit annonce le commandement US (CentCom).

Vendredi (3 mai), une frégate française (la Lorraine) s'interpose « pour protéger un groupe de trois navires marchands » qui remontent dans le détroit de Bab El Mandeb vers le nord, indique l'état-major des armées, le 4 mai au matin. Un drone kamikaze est intercepté et abattu par la frégate « avant qu'il n'atteigne sa cible ».

(Nicolas Gros-Verheyde)