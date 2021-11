Dernières nouvelles des missions et opérations de maintien de la paix de l’UE – PSDC (octobre 2021)

(B2) Les missions et opérations de l’UE, civiles et militaires, ont un point commun : elles ne travaillent pas seules. Ce qui semble une évidence mérite pourtant d’être souligné. L’actualité de ce mois d’octobre offre l’occasion d’en cerner ses multiples aspects, et d’observer les premiers pas un petit nouveau : EUTM Mozambique…

Moldavie. Opération conjointe anti-criminalité

La mission d’assistance à la surveillance aux frontières de la Moldavie (EUBAM Moldova Ukraine) a participé à l’opération contre la grande criminalité à la frontière orientale. L’opération pilotée par l’agence européenne de garde-côtes et garde-frontières Frontex et la Roumanie s’est déroulée du 27 septembre au 8 octobre. Treize pays et de six autres agences européennes et organisations internationales ont participé. La moisson de la Joint Action Day Finestra, est à la hauteur : 36 millions de cigarettes de contrebande, 160.000 litres d’alcool, ou encore 32 trafiquants d’êtres humains. Détails ici

Bagdad (Iraq). Mobilisation jour d’élections

Dimanche 10 octobre, la mission de conseil à la sécurité intérieure (EUAM Iraq) était au Centre suprême des opérations électorales. Celui-ci est chargé de réagir en cas d’incidents de sécurité liés aux élections législatives organisées ce jour là dans tout le pays. La mission devait pouvoir intervenir par ses conseils et son expertise, « selon les besoins ». La Mission a également assuré la protection rapprochée des équipes d’observateurs locaux de la Délégation de l’UE en déplacement sur les bureaux de vote de la capitale. Détails ici

Kiev (Ukraine). Procureurs en formation

Améliorer leur direction et gestion du personnel. C’est l’enjeu de la formation qu’une centaine de procureurs ukrainiens suivent jusqu’en décembre. Avec l’appui de la mission de conseil aux forces de sécurité ukrainiennes (EUAM Ukraine). « L’objectif est d’accroître l’efficacité du service des poursuites, de stimuler l’intérêt des professionnels pour une évolution de carrière et d’augmenter la motivation du personnel ». Détails ici

Somalie. Le relais est pris dans le contrôle maritime

« La Somalie possède la plus longue côte continentale intérieure africaine et la création de l’administration maritime somalienne (SMA) a permis aux Somaliens d’assumer la responsabilité du contrôle et de la surveillance des eaux territoriales somaliennes », se réjouit son directeur, le capitaine Hassan M Farah. La SMA est un département du ministère des Ports et du Transport maritime, créé avec le soutien de la mission de soutien aux capacités de sécurité maritime (EUCAP Somalia) il y a deux ans. Détails ici

Ramallah (Cisjordanie). Expertise renforcée

La Mission de mission de police dans les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) est en train de recruter des conseillers de police « très expérimentés » pour renforcer son soutien à la Police Civile Palestinienne (PCP), notamment dans la cybercriminalité. C’est ce qu’a expliqué la cheffe de Mission Nataliya Apostolova au chef de la PCP, le Général Yousif Helo, venu dans les locaux d’EUPOL. Détails ici

Bangui (Centrafrique). Premier anniversaire

La révision des lois organiques de la Police et de la Gendarmerie est « un exemple de coopération réussie », au crédit de la première année d’activité de la mission civile de conseil de l’Union européenne (EUAM RCA), explique son chef Paulo Soares. Détails ici

Corne de l’Afrique. Les contours d’une nouvelle collaboration

Les commandants de l’opération et de la force EUNAVFOR Atalanta ont fait connaissance avec le chef de la nouvelle mission de formation de l’UE au Mozambique (EUTM Mozambique). Leur première réunion virtuelle a déjà étudié les « synergies possibles dans la grande région de Cabo Delgado et du canal du Mozambique », à la frontière sud de la zone où opère Atalanta. Détails ici

Pristina (Kosovo). Des buts pour le climat !

Le personnel de la mission sur l’État de droit sait user d’autres arguments que ceux du droit. Elle l’a démontré lors d’un match de football forcément amical avec une équipe du parquet de Pristina. Personne ne donne le score. Il parait que « le nombre de buts marqués n’est pas important ». L’objectif était de faire parler du changement climatique. Diaporama ici

Mtskheta (Georgie). Pour prendre de la hauteur

Le chef de la mission d’observation de l’UE en Géorgie, Marek Szczygieł, vous emmène en patrouille avec les moniteurs du bureau de terrain de Mtskheta, à l’est du pays, dans les montagnes du Caucase. Intimidant !

(informations recueillies par Emmanuelle Stroesser)

