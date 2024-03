[En bref] Premier tir mortel des Houthis dans le golfe d’Aden

(B2) Le MV True Confidence, un vraquier libérien battant pavillon de la Barbade, a été touché mercredi (6 mars), vers 11 h 30 (locales), par un missile balistique antinavire (ASBM) alors qu'il transitait par le golfe d'Aden.

Trois morts, trois blessés graves

Il a fait des dégâts importants : « trois morts, au moins quatre blessés, dont trois dans un état critique, et des dommages importants au navire » selon le commandement américain CentCom. L'équipage a abandonné le navire et les navires de guerre de la coalition sont intervenus et évaluent actuellement la situation.

Une autre attaque dans le golfe d'Aden

C'est le cinquième tir de missile balistique antinavire tiré par les Houthis dans les deux derniers jours selon le CentCom. Un autre navire marchand, le MSC Sky II, un porte-conteneurs appartenant à la compagnie italo-suisse MSC et battant pavillon libérien, a été atteint lundi (4 mars) par un missile à 85 nautiques au Sud-Est d'Aden, qui a provoqué un incendie (vite maitrisé). Attaque revendiquée par les Houthis. Un dernier missile a été abattu par le navire américain USS Carney (DDG 64).

(NGV)