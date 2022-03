Crash d’un Mig 21 et d’un hélicoptère Puma roumains près de la mer Noire

(B2) Ce mercredi (2 mars) est un jour triste pour les forces aériennes roumaines et notamment celle de la 57e base aérienne de Mihail Kogălniceanu. Une base où sont stationnés des soldats américains et doivent arriver des soldats français. Coup sur coup deux appareils se sont écrasés

Tout d’abord, un avion MiG 21 LanceR de la 86e base aérienne (de Borcea dans le département de Călărași), qui effectuait une mission de patrouille aérienne au-dessus de Dobrogea, a perdu sa connexion radio avec la tour de contrôle, et a disparu du radar, vers 20h, dans une zone entre les localités de Cogealac et Gura Dobrogei. L’avion venait de décoller dix minutes auparavant de la base aérienne Mihail Kogălniceanu. Des opérations de recherche et de sauvetage ont été lancées immédiatement, indique le ministre de la défense Vasile Dincu sur son compte facebook.

L’hélicoptère de secours se crashe à son tour

Un hélicoptère IAR-330 Puma a donc décollé en urgence vers la zone d’impact possible. Mais, à son tour, cet hélicoptère s’est écrasé au sol dans la région de Gura Dobrogei, dans le département de Constanta. Il a perdu sa connexion radio avec la base vers 20h44. Les sept militaires à bord sont décédés. Outre les cinq membres d’équipage , deux sauveteurs en mer avaient également embarqué. Le plus jeune avait 27 ans. Le pilote de l’hélicoptère, le capitaine de corvette Bogdan Florin, était un pilote aguerri. A 41, en poste depuis 2003, il totalisait plus de 1500 heures selon la presse roumaine.

