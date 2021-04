Deux attaques pirates au large de Sao Tomé

(B2) Deux attaques viennent de se dérouler coup sur coup dans le Golfe de Guinnée frappant des navires marchands

Vendredi (23 avril), un porte-conteneurs a été l’objet d’une attaque à 130 miles nautiques au nord-ouest de l’île de Sao Tomé (1°27 Nord et 4°38 Est). Les pirates ont pu monter à bord du Contship New, qui faisait route depuis Port Owendo au Gabon vers Lomé, au Togo.

Quelques heures plus tard, samedi (24 avril), à 2h23 UTC, un autre attaque a eu lieu dans la même zone (1°52 Nord et 3°17 Est). Le navire a été sécurisé « pris en charge et escorté » assure-t-on au QG Golfe de Guinée à Brest (MDAT-GOG).

(NGV)