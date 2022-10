Mobilisation russe, EUFOR Althea, la modernisation des armées. Les infos de B2 Pro cette semaine (19 au 23 septembre)

(B2) Allocution de Vladimir Poutine, EUFOR Althea, coopérations industrielles, rôle de l’Agence européenne de défense … Résumé des nombreuses informations parues ces derniers jours sur B2 Pro. Avec beaucoup d’analyses précieuses et d’exclusivités.

[Analyse] La Russie se met en position d’agressée

Sept mois après le début de son opération spéciale en Ukraine, le président russe s’exprime enfin. Mobilisation des troupes russes et de l’appareil industriel, annexions etc. Vladimir Poutine lance la tentative de la dernière chance pour « protéger la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale de la Russie ». A ses risques et périls… La mobilisation russe. Un retournement attendu, un pari risqué

[Décryptage] EUFOR Althea : Un avenir incertain

La mission de stabilisation de l’UE en Bosnie-Herzégovine vit t-elle ses dernières semaines ? Pour l’instant, Moscou ne semble pas vouloir revenir sur l’existence de cette mission. Et les Européens espèrent qu’en évitant d’attirer l’attention sur le sujet, rien ne bougera. Comment contourner la menace d’un veto russe sur EUFOR Althea ? Les options

[Actualité] Une association industrielle provoquée par la guerre

L’Europe doit moderniser en urgence ses armées. C’est l’appel lancé par les deux industriels, Rheinmetall et Helsing qui s’associent pour le futur de la défense terrestre. En conséquence de l’agression russe en Ukraine, de l’Europe.

[Entretien] L’Agence européenne de défense : point central pour faire travailler les États membres ensemble

Dans l’immédiat, les Européens ont besoin de remplir leurs stocks d’équipements de défense. Et il faut regrouper les États autour d’équipements concrets. L’Agence européenne de défense peut servir d’agent d’acquisition, rappelle son directeur, Jiří Šedivý.