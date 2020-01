Un groupe aéronaval autour du Charles de Gaulle se déploie, avec des Européens, épisodiques

(B2) Le Charles De Gaulle appareille demain de Toulon, pour un périple qui l’amènera de la Méditerranée au Golfe, à l’Atlantique et à la mer du Nord. Plusieurs pays européens seront du voyage, mais sur une partie seulement

La communication officielle donne l’impression d’une large participation des Européens dans son périple dans le Golfe. Ce n’est pas faux, mais il y a une espèce de faux-semblant. L’état-major des armées — que nous avons sollicité pour connaitre quelques détails — reste très, très discret sur cette participation. On le comprend… La France semble avoir essuyé quelques refus clairs de deux alliés au moins.

Soutenir l’opération Chammal

C’est le président français, Emmanuel Macron, lui-même qui l’a annoncé le 16 janvier dernier, lors de ses voeux aux armées sur la base d’Orléans. « Le groupe aéronaval viendra soutenir l’opération Chammal [contre le groupe État islamique / Daech] de janvier à avril 2020 avant de se déployer en Atlantique et en mer du Nord. De nombreux pays européens participeront à l’escorte du Charles de Gaulle au cours de sa mission. »

Un long périple

Première étape pour le fleuron de la marine française : les eaux grecques. Des exercices vont être organisés fin janvier avec des unités de la marine grecque dans la zone au large de la Crète. Deuxième étape : la Mer rouge. Après avoir passé le Canal de Suez, il poursuivra sa route vers la mer Rouge et le Golfe, dans le cadre de la lutte anti-Daech. Retour prévu en Méditerranée orientale : en avril. Le Charles de Gaulle pourrait alors entamer une nouvelle collaboration avec la marine grecque en Méditerranée orientale, avant de remonter dans l’Atlantique et en mer du Nord.

Des participations européennes épisodiques



Une phrase exacte, mais qui recèle quelques Si six pays sont donnés comme participants, certains ne seront pas du voyage dans la partie la plus ‘aventureuse’. Au moins deux pays, l’Allemagne et l’Espagne, selon nos informations, ne participeront pas à la mission du ‘Charles’ dans le Golfe. Ils n’intégreront le groupe que dans les eaux de l’Atlantique. Pour le ministère allemand de la défense, la frégate Lübeck (F-214) « n’est actuellement pas opérationnelle de toute façon en raison d’un séjour au chantier naval », comme le précise notre collègue Th. Wiegold de Augengeradeaus.

Quant à l’Espagne, même combat. Pas question de frayer trop près du Golfe dans une posture trop militariste. La nouvelle coalition, péniblement constituée, entre le parti socialiste et la gauche de Podemos, pourrait se fracasser sur ce type de symbole. Plus précisément, la frégate ‘Blas de Lezo’ (F-103) devrait rejoindre le groupe aéronaval le 7 mars (1) à Ferrol, selon Esteban Villarejo du journal ABC, puis participer à l’exercice ‘Frisian Flag’ dans les eaux atlantiques. Ce navire avait participé à un test grandeur nature, du 29 novembre au 6 décembre, lors de l’exercice ‘PEAN 19’.

Du côté grec, la frégate Spetsai (F-453), un navire de type Hydra, de conception allemande, est confirmé. Du côté belge, ce pourrait être la frégate Leopold Ier qui restera quatre mois, selon le plan gouvernemental, avec un accent mis sur l’entraînement aux high-end warfare skills.

Autres informations à suivre ce mardi

(Nicolas Gros-Verheyde)