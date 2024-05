[Actualité] Le cargo suisse pris par les pirates entre Somalie et Seychelles a été libéré

(B2) Le cargo Basilisk, attaqué par des pirates dans le bassin somalien, jeudi 23 mai, a retrouvé la liberté de ses mouvements le lendemain. L’intervention d’une navire européen a accéléré le processus.



Battant pavillon libérien, et propriété d’une compagnie suisse, le navire marchand a été attaqué par un groupe de pirates, répartis à bord de deux skiffs. L’incident a eu lieu à environ 380 milles marins à l’est de Mogadiscio, en plein Océan indien : très exactement à 01°16 Sud et 051°07 Est, entre la côte somalienne et les Seychelles, alors que le Basilisk remontait vers le nord, vers Jebel Alil, aux Émirats arabes unis.

Un des navires de guerre de l’opération européenne EUNAVFOR Atalanta, à proximité, s’est rapproché très vite, prêt à réagir au besoin. La frégate espagnole Canarias, de retour des Seychelles (lire : les six pirates arrêtés remis aux Seychelles) est arrivé sur zone jeudi soir. Les militaires sont montés à bord, de nuit, se laissant glisser le long de cordes depuis l’hélicoptère (selon la technique fast-rope). Les pirates avaient déjà quitté le bord avant leur arrivée, ont confirmé des sources maritimes à B2.

L’équipage est libre, sain et sauf. À une exception. « Lors de l’attaque des pirates, un des membres de l’équipage a été blessé. Il est dans un état stable et a reçu des soins médicaux à bord par l’équipe médicale de bord », indique l’opération. Propriété d’un armateur suisse, localisé à Berne, le navire est géré par une société allemande, Minmarine Shipmanagement. Il venait de Mindelo, au Cap Vert.

(Nicolas Gros-Verheyde)