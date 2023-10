[Conférence] Rencontres stratégiques de la Méditerranée : rendez-vous les 9 et 10 novembre à Toulon

(B2) Rejoignez-nous pour cet évènement incontournable en matière de géopolitique, centré sur les enjeux actuels et futurs du bassin méditerranéen, du Moyen-Orient et des défis maritimes mondiaux

Il s'agit de la deuxième édition de ces rencontres, organisées par la Fondation Méditerranée d'Études Stratégiques (FMES), avec la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) et dont Bruxelles 2 est parentaire.

Objectif : explorer, éclairer et débattre de questions clés avec les personnalités les mieux placées.

Plusieurs chefs d'état-major européens ou responsables militaires de plusieurs pays (France, Italie, Espagne, Égypte, Grèce...) seront présents, aux côtés d'industriels, de chercheurs de tous horizons (FMES, IRSEM, FRS, CESM, EUISS, Fondation Jean Jaurès, etc.), et de responsables politiques. Ainsi qu'un grand témoin, en la personne de Nathalie Loiseau, présidente de la sous-commission "sécurité-défense" (SEDE) du Parlement européen.

(Henri Cholous)

Le programme en détail

JEUDI 9 NOVEMBRE

(matin)

La Méditerranée espace géographique multi-théâtre : point d’application de la puissance aérienne et spatiale. Avec le général Stéphane Mille (chef d'état-major de l’armée de l'air et de l'espace français), le général Luca Goretti (chef d'état-major de l’armée de l'air et de l'espace italien) et le général Javier Salto Martinez Avial (chef d'état- major de l’armée de l'air et de l'espace espagnol).

Levant et Méditerranée orientale : nouvel espace d'expression des puissances. Avec Hasan Yükselen (directeur de la sécurité et des études stratégiques à l'Institut de politique étrangère d'Ankara) et Mohamed Kamal (directeur de l'Institut de recherche et d'études arabes et professeur de sciences politiques à l'université du Caire).

Ruptures technologiques et environnementales dans les fonds marins. Avec Thierry Duchesne (FMES), Olivier Guyonvarch (ambassadeur de France en Jamaïque) et Nicolas Mazzucchi (directeur de recherche au Centre d'Études Stratégiques de la Marine). (après-midi)

Convergences terrestres Sud-Européennes. Avec le général Pierre Schill (chef d'état-major de l'armée de terre française), le général Aggelos Choudeloudis (chef d'état-major de l'armée de terre grecque) et le commandant général Salvatore Camporeale (commandant des forces d'opérations terrestres italiennes).

Stratégies d’influence : lutte informationnelle, puissance normative et facteur religieux. Avec Maxime Audinet (IRSEM) et Nad'a Kovalčíková (EUISS). Intelligence artificielle et drones : les enjeux du combat collaboratif. Avec Nilza Amaral (Chatham House), Éric Lenseigne (Land & Air System de Thales), Bruno Fichefeux (FCAS) et Cyril Lévy (Naval Group). Du canal de Suez à la corne de l’Afrique : un enjeu géostratégique majeur. Avec Mahamoud Ali Youssouf (ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Djibouti) et aussi Marie-France Chatin (journaliste à Radio France Internationale). VENDREDI 10 NOVEMBRE

Grand témoin : Nathalie Loiseau, présidente de la sous-commission "sécurité-défense" (SEDE) du Parlement européen

(matin)

La route maritime du golfe arabo- persique à la Méditerranée, enjeux et menaces - Quelle action pour les marines européennes et riveraines ? Avec l'amiral Nicolas Vaujour (Chef d'état-major de la Marine nationale française), l'amiral Ashraf Ibrahim Atwa Megahed (Chef d'état-major de la Marine égyptienne) et l'amiral Antonio Piñeiro Sánchez (Chef d'état-major de la marine espagnole). Le Maghreb, la Méditerranée et l'Europe : enjeux stratégiques. Avec Miguel Alvarez de Eulate y Moreno (FESEI), Chloé Berger, Thomas Volk (KAS), SEM Mohammed Tawfik Mouline, Amiral (R) Kamel Akrout (IPASSS).

Enjeux technologiques : l'offensive a t-elle pris le pas sur la défensive ? Avec avec Xavier Pasco (FRS), Laurent Duport (MBDA), Xavier Mesnet (Thales) et Océane Zubeldia (IRSEM).