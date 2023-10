[Editorial] Les conflits oubliés peuvent vous éclater à la figure

(B2) Coup sur coup, les Européens viennent de se voir rappeler à l'ordre des conflits non réglés à leurs frontières. Par la force.

Trois coups de boutoirs à la tranquillité européenne

La dernière attaque du Hamas contre Israël déclenchée le 7 octobre, la résurgence des violences au Nord Kosovo avec plusieurs morts serbes et kosovars le 24 septembre (lire : [Actualité] Affrontements armés au Nord Kosovo entre Kosovars et Serbes. Au moins quatre morts) ou l'offensive azérie réussie le 19 septembre sur le Haut Karabagh, annexant cette enclave peuplée d'Arméniens à l'Azerbaïdjan, ne sont pas comparables.

Ces évènements ont cependant en commun qu'ils sont des conflits oubliés pour certains, gelés pour d'autres, qui n'ont pu être traités à temps. En quelques semaines, ce sont ainsi trois coups de boutoir supplémentaires portés à la tranquillité européenne qui s'ajoutent au conflit de haute intensité déclenchée, il y a plus d'un an en février 2022, par la Russie contre Ukraine.

Conflits gelés, oubliés, contenus

En Cisjordanie et à Gaza, les violences n'avaient en fait jamais vraiment cessé. Elles continuaient à un rythme lent, faible, presque inaudible. Mais elles ont été minorées faisant l'objet régulièrement de communiqués de condamnation des Européens, tantôt d'une colonisation illégale au regard du droit international, de violences ou d'attaques terroristes palestiniennes. Communiqués tellement routiniers et répétitifs qu'ils passaient à la trappe.

À l'Est de l'Ukraine jusqu'à début 2022, le conflit de basse intensité, était considéré comme contenu. Tant qu'il ne débordait pas du Donbass et ne dépassait quelques morts par semaine, on pouvait en quelque sorte s'accommoder. Et le processus de discussion (en « format Normandie ») entre les parties au conflit s'était épuisé.

En Azerbaïdjan, le conflit gelé du Haut Karabagh qui s'est réveillé à l'automne 2020 s'est terminé trois ans plus tard par la récupération (ou l'occupation selon les parties) du territoire enclavé dans son territoire. Et l'esprit de la médiation européenne s'est fracassé sur la réalité de la force.

Un endormissement sur des bases

Dans ces différents cas, nous nous sommes endormis sur une croyance que l'équilibre précaire existant pouvait être conservé sur une longue durée et évoluer pacifiquement vers la paix, avec un peu d'effort, un peu d'argent, quelques admonestations ou promesses de part et d'autre. Il n'en est rien.

L'Europe fait aujourd'hui face à un nouveau monde où la force fait loi. Un monde où elle n'a pas vraiment d'arguments, ayant renoncé à des interventions de stabilisation et de pacification. Soit par manque de volonté (Syrie, Moyen-Orient, ....). Soit par sensation d'échec (Afghanistan 2001, Iraq 2003 (1), Libye 2011, Sahel 2012). Soit car l'Europe avait d'autres préoccupations (Crise migratoire 2015-2016, Élections 2019, Covid-19 2020, etc.). Du coup, nous en sommes réduits à être ballottés par les stratégies de tension nourries par d'autres.

Investir ou subir

Ce qui vient de se passer entre Israël et le Hamas, la long de la bande de Gaza, sonne un sérieux rappel à ces réalités. L'Europe ne peut pas se désintéresser du monde, ou ne plus s'y investir (cf. encadré). Ou alors elle devra apprendre à subir, revers après revers, les tensions qui parcourent son voisinage.

Entre l'interventionnisme sans limite (de temps notamment) et une préoccupation distante, il doit y avoir un juste milieu. L'Europe doit aussi de façon urgente concentrer ses efforts sur les crises encore gelées ou conflits maitrisables : sur sa façade Est (Abkhazie et Ossétie du Sud, Transnistrie), Sud-Est (Bosnie-Herzégovine, Kosovo (2)) et Sud (Libye, Tunisie).

(Nicolas Gros-Verheyde)

Un Conseil européen atone

Exceptée la guerre russe en Ukraine et la Biélorussie, le Conseil européen reste relativement peu concerné ni saisi des conflits du monde. Combien de temps ont consacré les 27 au processus de paix au Moyen-Orient ou à la situation au Haut Karabagh avant que les conflits n'éclatent ? Ne parlons pas des conflits persistants en Afrique, de la Somalie à la Libye, en passant par le Soudan. Seul le Sahel a eu droit à une lueur d'attention.

Pourtant, c'est bien au Conseil européen qu'échoit le rôle de dresser les orientations stratégiques de la politique extérieure et de sécurité de l'UE (lire : [Analyse] Le coup médiatique de Von der Leyen en Israël : un véritable coup de force institutionnel ?). Et c'est à lui que revient de faire « régulièrement » une analyse des menaces (terrorisme, etc.) qui pèsent sur l'Union européenne. Il faut croire que malgré les dires, le Moyen-Orient ou l'Arménie n'ont pas constitué ni une menace pour la sécurité européenne ni une préoccupation politique réelle.