Budget. Dans les coulisses de la négociation du Conseil européen

(B2) La scène se passe dans un des bureaux du Conseil européen, à l’étage du président, avant le conseil européen juillet 2020. Le cabinet du président est en conseil de guerre pour préparer la réunion qu’on espère ultime des Chefs d’Etat et de gouvernement. Il faut couper quelques milliards. Mais où ? Le chef de cabinet du président, Frédéric Bernard (FB) mène le débat.

FB : … « Il nous faut 2 milliards pour le premier pilier et 500 millions pour la liste des cadeaux. Il nous faut couper. Où ? Digital Europe…

— hum. Il y aussi Erasmus qui a beaucoup augmenté ».

— « Mais c’est une autre vache sacrée ».

FB : « Pour être sincère je regarde le Fonds européen de défense et la mobilité militaire ».

— « Mais les Français ne vont pas être contents.

FB : « Je peux demander aux Français. Que préférez-vous ? La PAC ou la Défense ?

Allez on retire un milliard au Fonds européen de défense. Proposons cela au président. »

Et… voila, le FEDEF aura 1 milliard de moins, la mobilité militaire également. C’était l’endroit le plus facile à couper. Une conclusions évidente pour nous. Entre Erasmus, la politique agricole commune et la défense, il n’y a pas photo, on coupera dans la défense, d’autant que la Commission n’a pas vraiment fait de ce sujet une ligne rouge ni la France. Tout cela se retrouve dans cet excellent documentaire produit par Check Prod‘ et diffusé sur LCP, et la RTBF