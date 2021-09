Un avion d’État français soupçonné d’avoir violé l’espace aérien finlandais

(B2) Les gardes côtes finlandais se sont saisis du dossier

« Un avion d’État français est soupçonné d’avoir violé l’espace aérien finlandais dans le golfe de Finlande », indique le ministère finlandais de la Défense dans un communiqué publié mardi (7 septembre) dans l’après-midi. Les faits se sont produits le mardi matin.

Une enquête en cours

Tous les cas sont caractérisés et classés comme des violations ‘possibles’ jusqu’à ce que les gardes-frontières finlandais aient mené leur enquête et conclu qu’il s’agit d’une violation réelle. Cette enquête prend généralement un à deux jours, précise t-on à B2.

Des précédents

Le ministère de la Défense signale publiquement toutes les violations territoriales possibles. En général, cela se produit une à cinq fois par an. Cette année, trois violations territoriales ont eu lieu en Finlande : deux par la Suède et une par la France. En 2020, deux provenaient de la Suède et une de l’Allemagne.

(AF, st.)