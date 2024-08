[Lectures] Le bal des illusions

(B2) Dans cet essai, Richard Werly, correspondant pour Blick.ch, et François d'Alençon, grand reporter et ancien chef du service étranger de La Croix, dépouillent les difficultés de la France à exister entre volonté de grandeur passée et réalité géopolitique. Prisonnière de son ambivalence traditionnelle envers l'Europe, Paris oscille entre agenda de souveraineté nationale et agenda de souveraineté européenne, écrivent-ils.

« Le bal des illusions. Ce que la France croit, ce que le monde voit », François d'Alançon, Richard Werly, Éditions Grasset, collection Essai, 27 mars 2024, 22 euros