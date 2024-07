[En bref] Semaine plus calme en mer Rouge. Les tirs Houthis continuent mais avec moins de succès

(B2) Cette semaine a été plus calme que la précédente (lire : Lire aussi : [Actualité] Les Houthis continuent leurs attaques en mer Rouge. Un autre navire à la dérive) dans le détroit de Bab-el-Mandeb. Plusieurs missiles ou drones de surface navals

Lundi (24 juin), à 04h44 UTC, une explosion de missile a été signalée à 50 mètres d’un navire marchand dans le golfe d’Aden, à 246 miles marins de Nishtun (Yémen).

Le lendemain, mardi (25 juin), à 17h00 UTC, à 52 milles marins au sud d’Aden, un missile a survolé le navire marchand, de tribord à bâbord avant de tomber à l’eau à environ 500 mètres. Sans dégâts.

Jeudi (27 juin), à 06h44 UTC, un navire marchand a été pris pour cible par un drone de surface naval (USV) en mer Rouge, à 83 miles marins au sud-ouest d’Al-Hudaydah, causant quelques dégâts « mineurs » et aucun blessé. À 08h17 UTC, un missile anti-navire (ASBM) a atterri à proximité d’un navire marchand. Sans dégât. Une attaque revendiquée par les Houthis sur Xtwitter. Deux opérations militaires ont été mises en œuvre : la première, « en coopération avec la Résistance islamique irakienne, a visé une cible vitale dans le port de Haïfa ; la seconde a visé le navire (SEAJOY) en mer Rouge avec un bateau drone et un certain nombre de missiles et de drones ».

Vendredi (28 juin), un nouvel incident a eu lieu à 150 milles marins au nord-ouest d’Al Hudaydah, au Yémen. Cinq missiles ont atterri à proximité immédiate d’un navire marchand.