[Lettre de l’éditeur] Il est temps de vous dire au-revoir…

(B2) Presque 30 ans à parcourir les allées et travées européennes. Plus de 15 ans à tenir les rênes d'un blog sur l'Europe et la défense, devenu aujourd'hui un média à part entière... Il est temps de se dire au-revoir. Pour un nouveau départ.

L'objectif de ce blog, créé à l'été 2008, était de promouvoir et démontrer l'intérêt de l'Europe de la défense. Mission accomplie ! pourrait-on dire. La défense est aujourd'hui reconnue comme une priorité à part entière, et même comme une des principales priorités européennes (lire : [Verbatim] 2024-2029 : Ursula von der Leyen propose de (ré)armer l’Europe pour sa défense). Tous les politiques, les éditorialistes, les think-tanks s'y intéressent. Même les plus réticents, qui regardaient ce sujet hier avec quelque commisération (1), en sont devenus férus.

Tout n'est pas gagné, certes. La volonté reste calculée à l'aune des intérêts nationaux et euro-atlantiques, et du contexte politique. Mais, incontestablement, le pli est pris et une nouvelle ère commence. L'Europe est regardée avec intérêt dans les armées et chez les industriels européens de la défense. Tandis que la défense est au centre des attentions européennes. Le cœur institutionnel est désormais solide (à la Commission comme du côté du Haut représentant ou du Conseil) et le budget notable. La nomination attendue d'un "commissaire chargé de l'industrie de la défense" passionne et suscite toutes les envies. En quelques années, d'une enfance balbutiante, l'Europe de la défense est ainsi passée à l'âge de jeune adulte. B2 Bruxelles2 suit cette évolution.

Si le blog s'arrête dans son format actuel, l'actualité continue sur B2 Pro - le quotidien de l'Europe géopolitique. Avec des décryptages quotidiens, un carnet de veille bi-hebdo étoffé, des confidentiels, des briefings et des exclusifs, sans oublier notre encyclopédie maison (le Quezako), c'est une panoplie complète d'information et d'analyse qui est disponible. Notre offre master pour écoles et universités, qui permet un accès aux professeurs, élèves et étudiants à un tarif privilégié, va être renforcée. D'autres développements suivront, avec un partenaire, je l'espère dans un futur proche.

Merci à tous et toutes pour vos encouragements, vos soutiens discrets, vos commentaires vivifiants. Hasta la vista

(Nicolas Gros-Verheyde)