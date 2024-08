[Actualité] Drones naval ou aérien, missiles, bateaux armés, les Houthis diversifient leurs moyens d’attaque en mer Rouge

(B2) Si aucun incident grave n’a été constaté, les attaques des Houthis continuent à faire feux de tous bois, essentiellement avec des drones navals de surface qui devient leur mode de prédilection d’attaque. Moins cher qu’un missile, plus difficilement interceptable.

Triple attaque combinée mer-air-terre

Lundi (15 juillet), un navire marchand, le Bentley I, fait l’objet d’une attaque combinée. Tout d’abord, il est poursuivi par trois petits navires, de couleur bleue et blanche, signale le centre maritime britannique UKMTO. Deux navires sont armés par trois personnes à bord, le troisième est un drone de surface. Celui-ci percute le navire à deux reprises. Sans faire de dégâts. Deux hommes font feu. Le navire réussit à échapper à ses poursuivants qui abandonnent la chasse au bout de quinze minutes. Peu après, un missile explose à proximité du navire, puis deux autres missiles, 45 minutes plus tard. Sans dégâts ni blessés à bord.

Un tanker atteint

Le même jour, un pétrolier battant pavillon libérien, le Chios Lion, est heurté par un drone de surface, lancé par les Houthis. Sans blessé mais avec quelques dégâts légers. Mais peu après, les satellites observent un début de marée noire.

Attaque combinée mer-air

Samedi (20 juillet), un navire marchand est visé simultanément par un drone aérien qui explose à proximité du navire ainsi qu’un drone naval de surface, qui percute le navire mais sans exploser, en mer Rouge, à 64 nautiques au nord-ouest du port yéménite Al Mukha. Dommages mineurs et aucun blessé.

Faute de mieux, des escortes par les navires d’Aspides

Le destroyer français présenté dans la zone a assuré « avec succès » la protection rapprochée d’un pétrolier, le Semeru battant pavillon maltais, dans la « zone d’opération » (face aux attaques des Houthis), signale le QG de l’opération maritime européenne Aspides, jeudi (18 juillet). Une autre escorte, cette fois d’un porte-containers, a eu lieu une semaine plus tard, vendredi (26 juillet).

L’action des forces américaines

Les forces américaines continuent leur action soit en visant des lanceurs au Yémen, soit en interceptant des engins en mer Rouge. Elles ont ainsi détruit un drone aérien au-dessus de la mer Rouge samedi (20 juillet), quatre drones de surface et un drone aérien, dimanche (21 juillet) et trois drones de surface sont abattus au large des côtes du Yémen, vendredi (26 juillet), indique le commandement central US (CentCom).

NB : des actions offensives à un rythme régulier, mais qui n’arrivent pas à durablement diminuer la volonté d’action des Houthis qui utilisent certes moins de missiles qu’au début de leur action dans les premiers mois de 2024, mais recourent désormais davantage à des moyens navaux.



(Nicolas Gros-Verheyde)