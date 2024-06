[En bref] Les tirs houthis font mouche sur deux navires, le Tutor et Verbena. Le Karel Doormans évacue un blessé

(B2) Un navire marchand grec a été gravement atteint en mer Rouge mercredi (12 juin). L’équipage contraint d’évacuer. Le lendemain, un autre navire ukraino-polonais a été atteint, moins gravement. Mais un marin a dû être évacué.

Le MV Tutor, atteint par un navire suicide



La veille, mercredi (12 juin), un incident plus grave a été observé. Le MV Tutor, un vraquier battant pavillon libérien, détenu et exploité par des Grecs, a été atteint par un bateau suicide — un navire de surface sans équipage (USV), rempli d’explosifs — alors qu’il se situait près de la côte érythréenne (à 24 miles marins), à 66 miles marins au sud-ouest de Al Hudaydah, en mer Rouge. Le navire attaquant faisait entre 5 à 7 mètres de long et de couleur blanche, et il a heurté le MV Tutor par l’arrière, précise le centre britannique de surveillance maritime (UKMTO).

… le navire abandonné, un mort



L’attaque provoque « de graves inondations et des dommages à la salle des machines », indique le commandement américain (CentCom). Un marin a été « porté disparu suite à l’attaque ». C’est un des premiers marins victimes directement d’un tir Houthi. L’équipage décide alors d’abandonner le navire. Il est secouru par un navire de guerre américain, l‘USS Philippine Sea (CG 58) et d’autres forces. Quant au navire, parti à la dérive, il « prend lentement l’eau », indique le commandement US, le 14 juin, et pourrait couler.

Le MV Verbena, touché également

Un autre navire marchand, le MV Verbena, battant pavillon de Palau, propriété ukrainienne, exploité par une société polonaise, a été atteint jeudi (13 juin), par deux missiles tirés par les Houthis, alors qu’il naviguait à 70 miles de Djibouti.

Incendie important à bord

Les tirs ont provoqué un incendie. Les informations sont ensuite contradictoires. Tout d’abord, le 14 juin, le commandement américain CentCom a indiqué que l’équipage du MV Verbena « a éteint l’incendie » et a « repris son transit dans le golfe d’Aden ». Mais le lendemain (15 juin), le message du commandement américain est beaucoup alarmant.

Incendie non maitrisé, l’équipage abandonne

En fait, l’équipage a lancé un signal de détresse. Un autre navire marchand, le MV Anna Meta a répondu « à l’appel à l’aide a récupéré les marins pour les amener en lieu sûr ». L’équipage a « dû abandonné le navire en raison des incendies persistants et de l’incapacité de les contrôler » indique le CentCom. Et les Américains de préciser que la frégate iranienne IRIN Jamaran, qui se trouvait tout près, « à huit milles marins du MV Verbena, n’a pas répondu à l’appel de détresse ».

Un blessé évacué

Ce qui est sûr c’est qu’un des marins du MV Verbena a été gravement blessé, un Népalais. L’hélicoptère de bord du Karel Doormans, le navire néerlandais de soutien de l’opération Aspides, est alors intervenu. Le marin blessé a reçu des premiers soins à bord, et opéré, puis transféré vers un hôpital à Djibouti.

D’autres attaques signalées

Le même jour, jeudi (13 juin) à 11 h 27 UTC, un navire marchand a signalé une explosion de missile à proximité du navire en mer Rouge. Par ailleurs, les forces américaines ont réussi à détruire un navire de surface sans équipage (USV° ainsi qu’un système aérien sans pilote (UAS) en mer Rouge.

(Nicolas Gros-Verheyde)