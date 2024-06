[Actualité] Les Houthis continuent leurs attaques en mer Rouge. Un autre navire à la dérive

(B2) La situation en mer Rouge et dans le détroit de Bab-el-Mandeb reste très tendue. Et les navires marchands continuent de subir des attaques



Dimanche (23 juin), vers 4 heures du matin (heure Sanaa), le MV Trans World Navigator, un vraquier grec, battant pavillon libérien, a été atteint par un système aérien sans équipage (UAS). L’équipage a signalé des blessures mineures et des dommages modérés au navire, mais le navire a pu continuer sa route vers l’Égypte.

Le même jour, un appel de détresse émanant d’un navire en position 14°29 053°08′ Est, à 96 nautiques au sud-est de Nishtun, au Yémen. La navire aurait subi « une inondation impossible à contenir. Cela a contraint le capitaine et l’équipage à abandonner le navire. Ils ont été récupérés par un navire d’assistance », explique le centre britannique d’assistance (UKMTO) dans un bulletin d’alerte. La cause du naufrage reste non indiquée. Le navire abandonné reste à la dérive à la position 14 ̊31’ N 053 ̊08’ E.

D’autres attaques ont lieu récemment, signale le commandement central US (CentCom) Mercredi (19 juin), deux USV ont été détruits mercredi (19 juin) en mer Rouge. Jeudi (20 juin), quatre USV en mer Rouge et deux UAS ont été détruits au-dessus de la mer Rouge. Aucun blessé ni dommage n’a été signalé ».

Dimanche (16 juin), à 01h32 UTC, un navire marchand a été visé par deux missiles en mer Rouge. Le navire marchand n’a pas été touché. A 02:02 Zoulou, le même jour, le navire marchand a signalé deux explosions (probablement deux missiles antinavires ABSM) près du côté tribord. Aucun blessé ni dommage n’a été signalé.

En revanche, le vraquier Tutor, propriété d’une compagnie grecque battant pavillon libérien, avec à son bord un équipage philippin, attaqué le 12 juin à 66 miles marins au sud-ouest d’Al-Huaydah, a bel et bien sombré, mardi (18 juin). Attaque qui a fait un mort parmi l’équipage (lire : [En bref] Les tirs houthis font mouche sur deux navires. Le Karel Doormans évacue un blessé).

(Nicolas Gros-Verheyde)