[Actualité] Deux navires marchands, un Suisse et un Allemand, atteints par des missiles Houthis en mer Rouge et golfe d’Aden

(B2) Les Houthis n’ont pas abandonné leurs attaques contrairement à ce qu’on pourrait penser. Coup sur coup dans les dernières 24 heures, ils ont réussi plusieurs tirs de missiles visant des navires marchands.

Un navire suisse touché sans trop de dégâts

Un premier navire, le MV Tavvishi, battant pavillon libérien, a été touché par un missile balistique antinavire (ASBM). Avec quelques dommages, mais ce porte-conteneurs, détenu et exploité par la Suisse, continué sa route. Un second missile a été détruit par un navire de la coalition américano-britannique, selon le CentCom, le Commandement central américain.

Un navire allemand plus durement atteint

Deux autres missiles lancé par les Houthis — un missile balistique antinavire (ASBM) et un missile de croisière antinavire (ASCM) — ont touché le MV Norderney, dans le golfe d’Aden. Atteint à l’arrière, un incendie s’est vite déclaré, mais a été neutralisé. Aucun blessé à signaler. Ce cargo battant pavillon d’Antigua-et-Barbuda, propriété et exploité (Sunship) par un armateur allemand, parti de Nhava Sheva (Inde) et avec pour destination Beyrouth (Liban) se trouvait alors au large du Yémen, sud-est d’Aden, à 11°45 Est et 044°17 Est.

Opération confirmée par les Houthis

Les Houthis ont confirmé par la voix de leur porte-parole Yahya Sare’e avoir mené deux opérations « contre deux navires appartenant à des sociétés qui ont violé la décision d’interdire l’entrée dans les ports occupés de Palestine », comme avoir ciblé également le destroyer britannique HMS Diamond en mer Rouge.

Une frappe au Yémen

De leur côté, les forces américaines (CentCom) affirment avoir mené une opération au Yémen visant un lanceur de missiles et deux missiles de croisière d’attaque terrestre Houthis (LACM). Par ailleurs, un drone (UAS) a été détruit au-dessus du golfe d’Aden par les forces américaines.

(Nicolas Gros-Verheyde)

Article publié dans une première version en brève, étoffé et complété