[Actualité] Un pétrolier grec venant de Russie atteint par un missile des Houthis

(B2) Les Houthis ont atteint un pétrolier grec, battant pavillon panaméen, samedi (18 mai).

Le MT Wind a été atteint en mer Rouge vers 1 heure du matin (heure de Sanaa) par un missile balistique anti-navire (ASBM), à 7§ nautiques au nord-ouest de Al Houdeidah (Yémen). L’impact du missile a provoqué des inondations qui ont entraîné une perte de propulsion et de direction.

Un navire de la coalition a immédiatement répondu à l’appel de détresse du tanker, mais aucune assistance n’a été nécessaire, indique le commandement central US (USCENTCOM). L’équipage a pu rétablir la propulsion et la direction, et aucune victime n’a été signalée. Le MT Wind a ensuite repris sa route par ses propres moyens.

Le navire atteint est géré par une société grecque (SR navigation) et propriété d’une compagnie grecque (Longitude Maritime Cie). Mais il a récemment accosté en Russie à destination de la Chine. En clair, il pourrait s’agir de livraison de pétrole russe, qui ne soit pas tout à fait conforme aux règles de l’embargo occidental.

Cette attaque prouve que malgré les efforts des forces coalisées, les missiles ou drones houthis arrivent à passer les lignes de protection… du moins quand ils visent du pétrole russe. Les forces américaines ont détruit, entre le 10 et le 13 mai, un missile et cinq drones envoyés par les Houthis, en mer Rouge et dans le Golfe d’Aden.

(Nicolas Gros-Verheyde)