[Actualité] Bilan des trois premiers mois de l’opération Aspides en mer Rouge

(B2) L’opération maritime européenne entre mer Rouge et golfe d’Aden, vient de publier son bilan au bout de trois mois d’action contre les missiles et drones des Houthis yéménites.

En tout, plus de 120 navires marchands de toutes sortes (porte-containers, cargos, tankers) ont été protégés lors du passage du détroit de Bab-el-Mandeb. Douze drones aériens (UAV) et un drone maritime de surface (USV) ont été détruits. Et quatre missiles balistiques ont été interceptés.

La dernière attaque a été contrée, le 6 mai, par la frégate italienne ITS Fasan. Alors qu’elle assurait la protection rapprochée d’un navire marchand dans le golfe d’Aden, elle a repoussé les attaques de drones des Houthis au Yémen et abattu un drone, au sud-est d’Aden (Yémen), à 11°40 nautiques Nord et 045°44 Est.

L’opération EUNAVFOR Aspides compte près de 1000 marins et officiers, répartis dans cinq navires :

— Le navire néerlandais de soutien et de ravitaillement HNLMS Karel Doorman (A-833), vient d’arriver sur zone, il y a quelques jours, après un passage par la base maritime de l’OTAN en Grèce, à Souda, pour escale et entraînement. Le retard aura été finalement plus léger qu’annoncé (lire : [Actualité] Relève en mer Rouge pour l’opération Aspides). Il vient s’ajouter aux quatre frégates déjà présentes.

— la frégate italienne ITS Virginio Fasan (F-591), une frégate multi-missions de type FREMM, qui sert de navire amiral ;

— la frégate française Lorraine (D-657), également frégate multi-missions de type FREMM ;

— la frégate grecque Hydra (F-452), sur place depuis le début de l’opération ;

— la frégate belge Louise-Marie (F-931).

Les Houthis maintiennent cependant un rythme assez régulier d’attaque. La dernière en date ayant touché, de façon assez divine, un pétrolier grec transportant… du brut de Russie vers la Chine (lire : [Actualité] Un pétrolier grec venant de Russie atteint par un missile des Houthis).

(Nicolas Gros-Verheyde)

