[Actualité] Les journalistes ne sont plus bienvenus au siège de l’OTAN ! (v2)

Aucune explication

Interloqué, je demande des explications. Une bête erreur peut-être. La tournure même du mail indique une sorte d'automatisme. Que nenni ! La même réponse survient, pas davantage justifiée ni argumentée. Je redemande au cas où. Le chef du service média de l'OTAN M. Sanders prend alors la plume, ânonnant le même message. Message sous-jacent : je n'assiste pas assez aux briefings du secrétaire général de l'Otan. « Mais vous êtes toujours bienvenus, il suffit de faire un Media Pass Day » lâche-t-il en fin de message. Joli mensonge en fait...

L'illusion du Media Pass Day



Le Media Pass Day est une procédure tout sauf pratique. D'une part, elle ne joue que pour les ministérielles. Il faut s'accréditer au préalable plusieurs jours avant. Impossible de le faire en dernière minute, malgré les dires de l'OTAN (1). Même si vous avez fait l'accréditation à l'avance, et que tout est en règle, l'accueil (géré par le service de sécurité) est d'une lenteur pharamineuse (2). C'est simple, à côté, même les « douanes » de Transnistrie, pourtant éduquées à la soviétique, sont plus rapides ! Enfin, en dehors des réunions, par exemple pour des briefings avant réunion ou rencontres informelles, il faut faire une demande spéciale et avoir un accompagnateur, etc. Et encore celui-ci devra montrer patte blanche sous l'œil soupçonneux du gardien de sécurité. Bref tout est fait pour rendre impossible aux journalistes de travailler tranquillement et rapidement.

Une surdité administrative



Derrière mon cas personnel, d'autres collègues se retrouvent dans des situations clownesques. Dans le meilleur des cas, leur demande est refusée. Parfois ils ne reçoivent aucune réponse à leur demande. Trois mois après le début de l'année ! Et, à chaque foisn on leur fait le coup du "Media pass day". L'administration de l'OTAN est une bureaucratie lourde. C'est connu. Avec ses fonctionnaires en surnombre, bien payés, elle ne brille pas par sa productivité. Ce n'est pas nouveau. Mais, à ce point, Courteline est battu.

Le royaume de l'absurde

Lors de la dernière ministérielle, mon tweet puis ce post font remonter toute une série de dysfonctionnements. Plusieurs collègues ont ainsi dû attendre un long moment : 45 minutes environ avant de pouvoir entrer lors de la dernière réunion des ministres des Affaires étrangères mercredi et jeudi. Un collègue italien arrive devant le siège de l'Alliance jeudi matin. Il se fait refouler. Tout le monde connait pourtant Lorenzo Consoli à Bruxelles, un journaliste réputé, sérieux, avec plusieurs années de compteur auprès de l'UE et l'OTAN, fouineur certes mais gentil comme une crème. L'Écossaise du service d'accréditation, butée, ne veut rien entendre, et refuse d'intervenir : « envoyez un mail, send an email ! ». Refusant de régler le cas.

Le journaliste, pas le cameraman !

Bis repetita l'après-midi avec une équipe de télévision d'un pays asiatique. Se présente : le journaliste et le cameraman. Ils travaillent pour une télévision asiatique. La journée est primordiale pour eux. L'OTAN a invité les pays de l'Indo-Pacifique pour parler coopération. « Nous sommes venus à l’Otan pour la conférence de presse du secrétaire général — me raconte-t-il, un rien dépité. Près d’une heure d'attente ! Et, finalement, on n’a distribué le badge qu'à l’un d’entre nous. Motif : mon collègue caméraman n’a pas reçu le mail de confirmation après son accréditation. Nous sommes deux pour faire le reportage télévisé. Sans le caméraman, on ne peux rien faire. Nous avons alors dû quitter le siège de l’Otan. »

Une OTAN sans tête, une bureaucratie qui règne

En fait, les responsables politiques, saisis, sont aux abonnés absents. Le porte-parolat, la secrétaire générale chargée de la diplomatie publique, etc. ont été informés. Ils n'ont pas bougé leur petit doigt, laissant faire... En réalité, les responsables de l'Alliance ont lâché la bride à leur administration et n'ont plus aucun pouvoir sur elle, qui erre comme une poule sans tête. Le secrétaire général, le Norvégien Jens Stoltenberg, tout affairé à parfaire son futur sommet de Wasshington, clou de sa carrière de dix ans, a totalement délaissé la gestion du secrétariat de l'Alliance. Et contrôler l'administration reste le cadet de leur souci. Laissant ce lourd souci au successeur : un nouveau secrétaire général est en passe d'être nommé (peut-être le Néerlandais Mark Rutte). Son seul objectif semble plutôt être de gonfler les effectifs. Un moyen aussi « d'acheter » la paix avec la plupart des (petits) pays membres.

Une sérieuse entaille à la réputation de l'Alliance