[En bref] Un drone houthi abattu par un hélicoptère de la marine française en mer Rouge (vidéo)

(B2) L'hélicoptère embarqué de la frégate française Alsace a abattu, mercredi (20 mars) un drone Houthi en mer Rouge.

Une action menée alors que l'hélicoptère « effectuait une protection rapprochée » précise l'opération EUNAVFOR Aspides qui coordonne les efforts maritimes européen dans la zone. Le tir a été effectué à l'aide de la mitrailleuse de l'hélicoptère de bord.

Sur la vidéo diffusée par l'état-major des armées, on entend distinctement la voix du tireur de l'hélicoptère : « Ok... Verrouillé... Je prends les dispositions de combat... Visuel... Ouverture ». Puis le tir de la mitrailleuse. Deux séries de coups. Du 7,62mm selon mon confrère Vincent Lamigeon qui a l'oreille. Et le verdict : « Contact. C'est bon. Moteur arrêté ».

EUNAVFOR ASPIDES 🇪🇺 | Interception par l'hélicoptère de la frégate 🇫🇷 d'un drone aérien en provenance du Yémen menaçant le trafic maritime civil en mer Rouge.

Commentaire.

C'est la première fois à notre connaissance que des hélicoptères sont utilisés avec un tir direct par la portière de l'hélicoptère contre des drones. D'ordinaire, c'était plutôt des missiles mer-air ou air-air par avions de chasse qui étaient utilisées soit contre les missiles balistiques, soit contre les drones.

Une méthode qui a l'avantage d'être moins chère que d'envoyer un missile et qui, d'une certaine façon, est plus sûre, du moins contre des drones non armés. Ce qui suppose tout de même une certaine dextérité à la fois du pilote d'hélicoptère comme de son collègue chargé de la neutralisation du drone.

(Nicolas Gros-Verheyde)