[Actualité] Un navire bangladais piraté dans l’Océan indien

(B2) Un navire marchand a été capturé par les pirates somaliens a confirmé ce mercredi (13 mars) le QG de l'opération anti-piraterie de l'UE, EUNAVFOR Atalanta.



L'incident s'est produit en plein océan indien, à 600 nautiques à l'est de Mogadiscio. Le vraquier Abdullah, battant pavillon bangladais, parti des Émirats arabes unis vers le Mozambique, a alors été abordé par plusieurs pirates présents dans deux navires, l'un plus large et l'autre un simple dhow.

Les pirates sont montés à bord et ont pris le contrôle du navire. Les 23 membres d'équipage sont sains et saufs selon le QG d'Atalanta. Mais ils ont été pris en otage. Le navire contrôlé par les pirates a pris la direction des côtes somaliennes, suivi à la trace par la marine européenne.



Un navire de pêche iranien avait été capturé le 2 mars dernier. Procédé classique pour les pirates afin de se procurer un navire plus puissant permettant de servir de bateau-mère pour partir à l'attaque de navires plus gros ou plus loin. Le centre de veille maritime européen (MSCHOA) avait signalé d'ailleurs son départ de Jiffle en Somalie avec 11 personnes armées à bord.

La force maritime européenne est actuellement commandée sur zone par le contre-amiral italien Francesco Saladino à bord de la frégate de type FREMM, l'ITS Federico Martinengo (F-596). Elle dispose d'un autre navire, la frégate espagnole Canarias. Et un avion de patrouille maritime espagnol de type Vigma D4.



(Nicolas Gros-Verheyde)

Mis à jour : correctif sur l'avion disponible