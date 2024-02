[Actualité] Un navire marchand atteint par un missile dans le détroit de Bab-el-Mandeb

(B2) Le Rubymar, un vraquier britannique battant pavillon du Belize, opéré par une société libanaise, a été sérieusement endommagé par le tir de deux missiles venus du Yémen, dans le Sud de la mer Rouge.



Entre 21 h 30 et 22 h 45, dimanche (18 février), deux missiles balistiques antinavires ont visé le MV Rubymar, un vraquier battant pavillon du Belize et appartenant à une société britannique. Les missiles ont touché le navire, provoquant des dégâts sérieux, l'un près de la salle des machines, l'autre sur le pont selon le propriétaire du navire contacté par la BBC.

« Le navire a émis un appel de détresse. Un navire de guerre et un autre navire marchand ont répondu à l'appel pour évacuer l'équipage » indique un communiqué du CentCom, le commandement US pour la région. Le navire menaçant de couler. C'est le premier incident grave en mer Rouge depuis la prise du Galaxy Leader par les rebelles Houthis du Yemen en novembre (lire : [Actualité] Les Houthis détournent en mer Rouge un navire « israélien »).

Jusqu'à présent les missiles et autres drones explosifs frôlaient les navires, explosaient ou étaient détournés avant d'arriver, ou s'ils arrivaient sur le navire ne faisaient que des dégâts mineurs (lire notre [Dossier n°101] Tensions en mer Rouge. Attaques des Houthis et répliques américaine et européenne). Apparemment, cette fois, les Houthis ont mieux ajusté leur tir et les forces présentes sur place (américaines, européennes, etc.) n'ont rien pu faire pour éviter la frappe. Un coup de semonce clair que la situation est loin d'être maitrisée. Une façon peut-être aussi de célébrer à leur façon le lancement de l'opération européenne (lire : [Actualité] Aspides, la nouvelle opération de l’UE en mer Rouge : risquée, intéressante. Cinq leçons).



(Nicolas Gros-Verheyde)