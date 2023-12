[Actualité] Nouvelle alerte aux pirates dans le Golfe d’Aden. Un navire maltais capturé ?

(B2) Un navire battant pavillon maltais a été capturé par les pirates en plein Océan indien jeudi (14 décembre)



Le Centre d'opérations conjoint de la force navale de l'Union européenne (EUNAVFOR) a reçu jeudi une alerte sur le détournement possible du MV Ruen, un cargo battant pavillon maltais et géré par une compagnie bulgare. L'incident s'est produit en plein Océan indien, à environ 500 Nautiques à l'Est de l'île de Socotra.

L'officier de sécurité de la compagnie affirme n'avoir plus de contact avec l'équipage ; celui-ci aurait perdu le contrôle du navire et aurait mis le cap sur Bossaso en Somalie, dont il se trouve à environ 680 nautiques, selon les dernières indications.

La frégate espagnole Victoria, a reçu l'ordre de mettre les moteurs et « se rapprocher le plus vite possible » du navire marchand. Objectif affiché : « recueillir davantage d'informations » et « évaluer d'autres actions ». Les forces maritimes combinées de la CTF sont également averties.

Le navire qui avait pour destination Gemlik en Turquie aurait

(Nicolas Gros-Verheyde)