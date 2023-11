[Week-End] La passion selon Dodin Bouffant

(B2) Un film aux couleurs merveilleuses, des mets choisis et un script ciselé. En cuisine, le couple Juliette Binoche et Benoit Magimel aidée de la jeune Galatéa Bellugi concocte les mets plus délicieux les uns que les autres.

Dans une casserole fricasse la viande, dans une autre les oignons, tandis que les légumes tous plus frais que les autres se découpent, pour rejoindre les premiers. Le beurre vient se faufiler à travers les interstices, tandis que les épices viennent relever le tout. Et ainsi de suite, de recette en recette, de préparation en sortie du four, nos papilles frétillent. On se surprend à tenter de retenir les secrets de ces délices. Les amis réunis à table qui dégustent ensuite chacun des plats, dans des dialogues tout aussi savoureux, sont aussi un régal.

Mais c'est tout. Le film s'étire en longueur, sans nervosité, on reste observateur de scènes sans cesse renouvelées, mais finalement répétitives. Au point que au bout de 45 minutes de film (celui-ci dure 2h15), l'ennui guette. On se prend même à regarder la montre.

(NGV)

De Tran Anh Hung. Production : Curiosa Films, avec UMedia & France 2. Casting