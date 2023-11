[Actualité] Nouveau refus turc d’inspection d’un navire en route vers la Libye

(B2) La Turquie a refusé hier (mardi 31 octobre) de donner son autorisation à l'inspection d'un navire marchand battant son pavillon par les militaires européens, chargés de veiller à l'embargo international sur les armes vers la Libye.

Un porte-containers à destination de Misrata

Les militaires de l'opération maritime de l'UE en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI) voulaient inspecter le MV Kosovak, battant pavillon turc. Un porte-containers parti d'Ambarli dans la nuit du 30 au 31 vers Misrata (où il doit arriver le 2 novembre selon les trackers maritimes). Il est soupçonné par les Européens de transporter des matériels prohibés par la résolution 2292 du Conseil de sécurité des Nations unies (cf. encadré).

Le 11e refus

Ce n'est pas une surprise. La Turquie refuse couramment, en cas de soupçon avéré, son consentement. C'est même « la onzième fois que la Turquie refuse son consentement » précise-t-on au QG de l'opération européenne à Rome !

L'opération — commandée par le contre-amiral italien Stefano Turchetto et en mer par le commodore grec Konstantinos Bakalakos — dispose actuellement de trois navires : la frégate italienne ITS Frecale (F-571), la frégate française FS Commandant Ducuing (F-795) et la frégate grecque HS Aegean (F-460) qui sert de navire amiral. Elle bénéficie aussi de la contribution d'une demi-douzaine d'avions de surveillance (Embraer 145 grec, Antonov 28B1 Bryza polonais, P3C Orion allemand, Atlantique 2 ou Falcon 50 français et Beechcraft King Air 350 de CAE Aviation affrété par le Luxembourg), ainsi que de drones Predator italiens, qui se relaient en l'air.



(Nicolas Gros-Verheyde)

Des inspections pas totalement dues au hasard

Contrairement aux demandes d'information qui sont régulières sur les navires en Méditerranée, faites au hasard, en général par radio, les inspections sont plus rares et déclenchées sur la foi d'informations. Des renseignements obtenus par différents moyens, notamment via les surveillances effectuées par les avions de patrouille maritime de EUNAVFOR ou l'analyse des images satellitaires.

En septembre 2023, l’opération EUNAVFOR Med Irini a ainsi fait des demandes d'information (hailings) sur 338 navires marchands (11863 au total depuis le début de l'opération) mais effectué 8 visites "amicales" (friendly approaches) sur des navires avec l’accord des capitaines ou de l'État du pavillon (563 au total depuis le début de l'opération). Au total, seulement 26 abordages (boarding) ont eu lieu.

Notons aussi que pas moins de 2426 images satellitaires ont été analysées pour le compte de l'opération par le SatCen (le centre satellitaire de l'UE). Et que sur les 26 abordages (boarding) de navires, seulement trois ont été déroutés pour saisir les marchandises prohibées (1 avec du pétrole militaire, 2 avec des équipements militaires).