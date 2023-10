[En bref] Le premier exercice Livex de l’Union européenne

(B2) Un pays tiers a demandé l'aide de l'UE. Les Européens décident d'intervenir. Il faut débarquer sur une plage, sécuriser un port, puis avancer de façon terrestre. C'est le scénario que jouent depuis hier (lundi 16 octobre) quelque 2800 militaires de neuf États membres (Autriche, Espagne, France, Hongrie, Irlande, Italie, Malte, Portugal, Roumanie) au large de Cadiz en Espagne.

Un test de la future capacité de déploiement rapide

Aidés de six navires, des hélicoptères et même deux avions Eurofighter. Enjeu de ce premier exercice militaire (Milex 23) qui durera jusqu'au 22 octobre : tester un peu grandeur nature ce scénario de « phase initiale de stabilisation » ce que pourrait la future capacité de déploiement rapide de l'UE qui doit être opérationnelle d'ici l'année 2025. Avec pour la première fois, des personnels réels sur le terrain (d'où le nom de Livex 23).

Prochain exercice : en Allemagne



Une démonstration en présence du Haut représentant de l'UE, Josep Borrell, du président du comité militaire de l'UE, le général Robert Brieger et de quelques autres hauts gradés, dont le chef d'état-major de la Défense espagnole (JEMAD), l'amiral général Teodoro E. López Calderón. Le prochain exercice se déroulera en Allemagne au second semestre 2024. Avec un scénario bâti autour d'une opération de sauvetage et d'évacuation ou d'une mission de soutien à l'assistance humanitaire et de secours après une catastrophe. L'ambition restant toujours d'avoir une capacité de déploiement rapide opérationnelle en 2025.

Une belle prouesse

Le seul regret c'est à quelles centaines de miles nautiques de là, cette force aurait pu jouer un autre rôle, face à Israël et Gaza, ne serait-ce que pour contribuer à évacuer les Européens existants, ou au besoin faire une démonstration de présence. Cela aurait eu beaucoup d'intérêt, de puissance et de panache.

(NGV, avec OJ)