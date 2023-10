[Actualité] Attaques du Hamas sur Israël. Plusieurs pays européens évacuent leurs concitoyens (v4)

(B2) C'est la Pologne qui a, la première, dimanche (8 octobre) annoncé le lancement de l'évacuation de ses concitoyens d'Israël. Le Portugal a embrayé ainsi que la république Tchèque. D'autres suivent. Le mouvement s'accélérant même en milieu de semaine.



Après l'attaque multiple menée par les militants du mouvement Hamas contre plusieurs villes et habitations civiles dans le Sud d'Israël, aux alentours de Gaza, de nombreux touristes sont restés coincés — de nombreuses compagnies aériennes civiles ayant interrompu leur vol. « Nous sommes prêts à assurer rapidement et efficacement le retour chez eux des touristes polonais qui séjournent actuellement en Israël » a assuré le ministre de la défense, Mariusz Błaszczak.

Trois avions mobilisés

Varsovie a mobilisé au début trois avions de transport : deux avions C130 Hercules et un Boeing 737 pour cette opération, dénommée NEON. Deux avions polonais se sont posés à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv dès dimanche (8 octobre). Le troisième a décollé de Varsovie dimanche soir avec, à son bord, une équipe médicale militaire. Les avions pourront au besoin évacuer d’autres citoyens européens et étrangers qui souhaiteraient quitter le pays, précise le gouvernement polonais. Des avions Casa ont pris le relais assurant à partir de lundi (9 octobre) un pont aérien entre Tel Aviv en Israël et Chania en Crète, permettant ainsi de raccourcir le temps d'évacuation. Douze navettes ont ainsi été organisées jeudi (12 octobre).

L'expérience polonaise

L'aviation de transport et les forces spéciales polonaises ont « une certaines expérience dans ce type d'opérations » précise l'état-major : elles avaient mené une opération d'évacuation des Polonais de Wuhan (Chine) lors de l'épidémie de Covid-19 en 2020, et en 2021 pour l'évacuation de Kaboul.

D'autres pays embraient le pas

Le Portugal a aussi mobilisé un C-130 de ses forces aériennes pour « effectuer une mission d'aide au retour des Portugais » d'Israël, a annoncé en début de soirée, la défense portugaise.

L'Italie a assuré plusieurs rotations de ses avions militaires de Tel Aviv vers Pratica di Mare. Deux ont atterri mardi (10 octobre) dans la matinée à Pratica di Mare, ramenant environ 200 personnes, un troisième avion militaire a atterri dans l'après-midi. Deux autres vols assurés par une compagnie aérienne privée (Neos) à « prix contrôlés » (NB : 350 euros) seront assurés mercredi (11 octobre), indique la Farnesina. De nombreux pèlerins se trouvaient dans le pays, coincés par l'annulation des vols réguliers.

De son côté, la Tchéquie a profité du déplacement de son ministre des Affaires étrangères Jan Lipavský en Israël — pour exprimer son soutien à son homologue Eli Cohen —, pour ramener des citoyens tchèques bloqués dans le pays.

34 ont ainsi pu rentrer dans l'avion ministériel dès mardi (10 octobre) soir. Une autre rotation a été assurée mercredi (11 octobre) dans la nuit, permettant de rapatrier une quarantaine de citoyens tchèques à l’aéroport militaire de Kbely, à Prague, à 3h40.

L'Autriche a préféré envoyé un avion C-130 vers Chypre. De là, un service de navette vers Israël sera mis en place pour ramener les Autrichiens. Il devait décoller de Linz mercredi (11 octobre) en matinée annonce la Bundesheer. A bord de l'avion, des psychologues de l'armée. (mis à jour) Mais l'opération a été reportée. L'avion étant tombé en panne. Construit en 1966 (57 ans d'âge !), il est en fonction depuis 2003 dans l'armée autrichienne s'excuse Michel Bauer, le porte-parole de l'armée.

Les Pays-Bas ont annoncé mardi (10 octobre) envoyé un avion de transport militaire de type A330 de l'unité multinationale d'avions de transport multirôles (MRTT) stationnée à la base aérienne d'Eindhoven, gérée par l'Otan, pour « rapatrier les personnes possédant un passeport néerlandais et souhaitant quitter Israël » comme l'a précisé la ministre de la Défense Kajsa Ollengren.

199 personnes ont ainsi pu être rapatriées mercredi (11 octobre). Une deuxième rotation a été organisée dans la foulée. L'appareil se posant à Eindhoven vers 1h30 du matin dans la nuit de jeudi à vendredi (13 octobre) avec plus de 200 Néerlandais à bord et une vingtaine d'Européens, précise le ministère néerlandais des Affaires étrangères. D'autres vols sont prévus dans les prochains jours, indique la défense néerlandaise.

La Roumanie a choisi de privilégier des vols privés, organisés notamment par la compagnie nationale Tarom, à la demande du ministère des Affaires étrangères. 239 ressortissants roumains ont ainsi été rapatriés entre mercredi et jeudi, à bord de quatre vols (Tarom, El Al et deux compagnies privées). En tout depuis le début du conflit, 18 vols spéciaux, assurés par Tarom et d’autres compagnies privées ont permis de rapatrier environ 1800 ressortissants roumains assure le porte-parole du ministère, Radu Filip à Agerpress

Il reste encore 300 citoyens roumains en Israël qui ont demandé une aide pour rentrer et 150 vivant à Gaza (350 Roumains sont recensés dans le territoire palestinien).

La France a annoncé qu'un vol spécial opéré par Air France sera assuré jeudi (12 octobre) pour permettre aux « compatriotes qui le souhaitent, et n’ont pu trouver de places disponibles dans les vols commerciaux encore ouverts à Tel Aviv, de regagner le territoire national » indique le quai d'Orsay, mardi (10 octobre) en fin de soirée.

Le premier vol a atterri à l'aéroport Charles de Gaulle jeudi (12 octobre) au soir ramenant 377 personnes. D'autres vols sont prévus vendredi (13 octobre).

Allemagne a demandé à la compagnie nationale Lufthansa d'effectuer plusieurs vols spéciaux jeudi et vendredi à destination d'Israël pour rapatrier les ressortissants et binationaux. Quatre vols avaient déjà été organisés jeudi (12 octobre) permettant d'évacuer 950 personnes, L'a demandé à la compagnie nationale Lufthansa d'effectuer plusieurs vols spéciaux jeudi et vendredi à destination d'Israël pour rapatrier les ressortissants et binationaux. Quatre vols avaient déjà été organisés jeudi (12 octobre) permettant d'évacuer 950 personnes, annonce le ministère des Affaires étrangères. La Hongrie a choisi (comme l'Autriche) Chypre comme hub d'évacuation. 65 citoyens hongrois d'Israël, dont 18 enfants, ont pu rejoindre Chypre par bateau jeudi (12 octobre) annonce le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjártó. Ils seront rapatriés par avion en Hongrie. Après avoir hésité le Royaume-Uni a lancé jeudi (12 octobre) son opération d'évacuation. Via des avions privés, avec trajet payant. Chaque personne devant acquitter un montant de 300 £ précise le communiqué du Foreign Office.

À suivre...

(Nicolas Gros-Verheyde)

Mis à jour le 10 octobre (Italie, Tchéquie, Autriche, Pays-Bas, Allemagne, France) - le 12 octobre (Hongrie, Allemagne, Royaume-Uni, Pologne, Roumanie) - le 13 octobre (bilan chiffré Italie, Pays-Bas, Tchéquie)