[Actualité] Sagittaire ! Comment l’opération française d’évacuation du Soudan a été préparée ? Son bilan (v7)

(B2) Depuis plusieurs jours, les diplomates de la cellule de crise du Quai d’Orsay, comme les militaires français planifiaient une opération d’évacuation. Avec plusieurs options dans la manche. Un choix compliqué du fait des évènements. L’opération Sagittaire est lancée.

Rassemblement avant départ (Photo : Etat-major des armées FR)

Un important travail de planification et préparation

L’option aérienne préférée à l’option terrestre

Deux options ont été travaillées par les planificateurs du ministère de la Défense, une option par la route (puis la mer), et une option par l’air. C’est finalement cette dernière option qui a été choisie, au dernier moment. Pour des raisons, à la fois tactiques et pratiques. Passer par la route nécessite une « grosse volumétrie de véhicules », précise-t-on du côté du ministère des armées. Il faut « assurer des points de ravitaillement en carburant, en eau » etc. Et les « premiers retours d’expérience des premières évacuations » (1) ont achevé de convaincre Paris que la voie aérienne était finalement la moins mauvaise des solutions. Au cas où, une troisième option a été préservée : la voie maritime. Des moyens ont été prépositionnés « afin de garder toutes les voies possibles » précise-t-on à l’état-major des armées.

Une opération très complexe

Personne ne se le cache : cette opération est « d’une extrême complexité » jurent les diplomates comme les militaires. Car « durant la trêve, les combats continuent ». Et car, contrairement à leurs camarades américains et britanniques, les Français ont fait le choix non seulement d’évacuer le personnel diplomatique, mais aussi tous les citoyens français « qui le veulent », et même certains citoyens de pays « amis », « partenaires » ou alliés. Un choix fait par aussi par les pays européens qui participent à l’opération et se coordonnent étroitement entre eux.

De nombreux Européens dans les avions français

Les Français devraient ainsi prendre en charge des ressortissants de plusieurs pays européens (Allemagne, Belgique, Suisse, Royaume-Uni…), a précisé le Quai d’Orsay, mais aussi « du Niger, Maroc, Égypte, Éthiopie, etc. », ainsi que les membres de la délégation de l’UE. « De nombreux » partenaires étrangers « nous ont demandé assistance et nous essayons de les aider dans cette phase difficile » indique un diplomate.

Un important travail diplomatique en amont

Des contacts tout azimut ont été pris, par le président de la République (E. Macron) avec ses homologues d’Éthiopie et de Djibouti. Et la ministre des Affaires étrangères (C. Colonna) avec les ministres des pays arabes (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite) — qui ont des contacts avec les Soudanais — et ses homologues européens et alliés de l’Allemande A. Baerbock à l’Américain A. Blinken en passant par les Suédois, Belges. En fait, elle a eu des contacts « avec quasiment tous ses homologues » confie un diplomate.

Couloirs aériens et trêve

Il a fallu en effet rouvrir les couloirs aériens, certains pays (Érythrée, Éthiopie) ayant fermé l’espace aérien vers le Soudan. Mais aussi négocier avec les belligérants, des deux côtés, le général al-Burhan (des forces armées soudanaises) comme le général Hemedti (des forces d’intervention rapides soudanaises). Une négociation qui n’a concerné que « l’évacuation et la mise en place des conditions de sécurité » adéquates, s’empresse-t-on de préciser au Quai d’Orsay, pour éviter que cela soit vu comme une concession faite à l’un ou l’autre des belligérants.

Phase de localisation et de regroupement

Pendant ce temps, à Khartoum, l’ambassade de France a commencé à localiser ses ressortissants (qui voulaient être évacués) puis à les regrouper, tout en permettant l’approvisionnement en fuel « qui commence sérieusement à manquer sur place », en eau et en alimentation. La chute des réseaux (internet, téléphone…) ne facilite pas aussi ce travail de localisation des différents ressortissants. Le manque de carburant, d’eau, d’alimentation, avec des combats importants complique aussi la tâche des diplomates de la cellule de crises et les militaires chargés de la planification des évacuations (lire : [Actualité] Évacuation des diplomates et citoyens au Soudan, une opération Terre Air Mer se prépare).

Un hub d’évacuation européen à partir de Wadi Sayyidna

Dans la nuit de samedi à dimanche, une ouverture se fait jour. Plusieurs avions (C-130 et A400M) décollent de la base aérienne de Djibouti (la BA 188 pour les intimes). Direction : l’ouest et l’aéroport militaire de Wadi Sayyidna. Un aéroport créé dans les années 1940 par les Américains puis Britanniques et utilisé par l’armée de l’air soudanaise. Resté en bon état, contrairement à celui de Khartoum en partie détruit, il est sous le contrôle des forces régulières. il sera celui sur lequel les Français comme les autres forces (Royaume-Uni, Allemagne) vont prendre appui pour mener leur opération. Environ 150 militaires, des forces spéciales essentiellement, sont mobilisés côté français, pour cette opération, dénommée « Sagittaire ».

Reconnaissance & protection

Un premier détachement composé d’éléments de protection et de reconnaissance, dotés de drones, de moyens logistiques et médicaux, se déploie. Il a pour tâche première de vérifier si toutes les conditions de sécurité sont remplies (au niveau aéronautique comme militaire) pour pouvoir utiliser la voie aérienne. Il comprend également « un échelon de commandement pour conduire l’opération » et la coordination d’une part avec les forces sur place (soudanaises) comme avec les autres Européens. Les Français jouent, ici, le rôle qu’ont joué les Américains à Kaboul : entrer en premier, ouvrir l’aéroport, assurer son contrôle et son bon fonctionnement.

Une coordination importante sur place

Une étroite coordination se fait en effet entre Européens et Alliés non seulement à Djibouti mais aussi in situ. Il faut coordonner étroitement les départs, les arrivées, l’embarquement des différents ressortissants, le contrôle à l’entrée de l’aéroport, etc. La simple gestion des slots d’atterrissage et de décollage sur la seule piste disponible est particulièrement complexe. Les Allemands, Italiens et Suédois ont mobilisé un nombre équivalent de militaires aux Français pour aller récupérer leurs ressortissants.

Pour arriver à l’aéroport

Une des phases les plus difficiles commence. Il faut en effet aller récupérer les différents ressortissants et acheminer tout le monde à Wadi Sayyidna, situé à plus d’une vingtaine de km au nord de Khartoum. Pas évident. Un point central de rendez-vous a été donné à tous les évacués potentiels : devant l’ambassade de France. Ensuite, cela nécessite de « franchir les lignes de front » et plusieurs zones urbaines (Bahri, Omdurman). Un trajet périlleux. C’est sur ce chemin qu’un convoi français, parti de l’ambassade de France à Khartoum, a été pris pour cible dimanche matin. Un Français a été blessé. Point non confirmé officiellement, mais non infirmé également (2).

Plusieurs rotations entre dimanche et lundi

Cinq rotations françaises

De façon concrète, un premier avion français a quitté Khartoum dimanche (23 avril) après-midi et a atterri à Djibouti vers 18h (heure Paris). À son bord, 88 évacués. Un autre avion « sur zone » a décollé en fin d’après-midi. Avec une centaine d’autres ressortissants. Deux autres avions ont réussi à décoller, dans la nuit de dimanche à lundi, portant le total d’évacués à 491 personnes, dont 196 Français, selon un dernier point de situation parvenu à B2 lundi à 15h. Un cinquième et dernier avion français est ainsi attendu dans la journée de lundi (mardi au plus tard).

Les avions A400M en stand by sur le tarmac de l’aéroport soudanais (Photo : MOD Espana)

Trois rotations allemandes

La piste unique de l’aéroport tourne à plein régime. Deux avions allemands, en provenance de Jordanie, ont ainsi pu rapatrier plus de 200 ressortissants dimanche après-midi (101 dans le premier vol, 113 dans le second) vers Al Azrak. « Notre objectif est de faire sortir le plus de ressortissants allemands possible de Khartoum. Dans le cadre de nos possibilités, nous emmènerons également des Européens et d’autres ressortissants avec nous » indique la défense allemande dans un tweet. Un troisième avion est arrivé dimanche (3). Il est reparti dans la nuit vers la Jordanie avec 97 personnes à bord portant le total des évacués par la Luftwaffe à 311 personnes, selon le commandement allemand des opérations.

Plusieurs rotations des espagnols, italiens et suédois sur le tarmac

Un avion espagnol A400M a également assuré une rotation sur Djibouti tard dans la soirée a annoncé le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Albares. A bord, environ 30 ressortissants espagnols et 70 autres ressortissants européens et latino-américains, 104 personnes en tout, selon El Pais. Deux C-130 italien (avec à son bord forces spéciales et carabinieri) ont suivi le même chemin vers Djibouti. « Tous les Italiens qui le souhaitaient sont désormais en lieu sûr » a annoncé dimanche soir le ministre de la Défense Guido Crosetto. Un avion suédois devait également assurer une rotation vers Djibouti.

31 rotations assurées

La noria devrait se poursuivre jusqu’à lundi ou mardi, jusqu’à pouvoir évacuer tous les citoyens européens qui le désirent. En tout, entre dimanche et lundi, 31 rotations ont pu être assurées par les avions européens permettant de mettre en sécurité environ 1200 personnes de toutes nationalités, a indiqué lundi (24 avril), le Haut représentant de l’UE, Josep Borrell. « Évacuer en deux jours autant de personnes est un succès ».

D’autres Européens évacués

Tous les ressortissants européens qui le souhaitaient ont pu être évacués. Ainsi près de 300 ressortissants d’autres nationalités ont été évacués par les Français, dont des ressortissants de douze États membres de l’UE (Allemands, Autrichiens, Belges, 13 Danois, Finlandais, Grecs, Hongrois, 36 Irlandais, Italiens, Portugais, 9 Roumains, 21 Suédois). Les Polonais ont pu bénéficier de l’assistance française dans la capitale soudanaise jusqu’à l’aéroport avant d’être évacués par des avions espagnols et allemands. Parmi les rapatriés, trois blessés, dont deux blessés grecs, comme l’a confirmé le ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Dendias, et un blessé belge (NB : le chef d’ECHO, l’office européen d’aide humanitaire). Parmi les autres nationalités (24 en tout) prises en charge par les Français, des Américains, des Britanniques, des pays d’Europe (Islande, Moldavie, Suisse), africains (Afrique du Sud, Burundi, Éthiopie, Lesotho, Maroc, Namibie, Niger, Ouganda, Rwanda, Sénégal, Soudan, Togo, Tchad) ou d’Asie (Australie, Inde, Japon, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Philippines).

Convoi terrestre de l’ONU

Un convoi de l’ONU est parti de Khartoum avec près de 1700 personnes est arrivé à Port Soudan au terme d’une bonne journée et demie de voyage. La frégate française Lorraine (D-657), basée à Djibouti, a fait mouvement pour prêter assistance. Elle peut évacuer jusqu’à 500 personnes vers Djeddah, si l’ONU le demande, précise-t-on côté français. Temps de la traversée : environ 8 heures selon mes informations.

(Nicolas Gros-Verheyde)

Le convoi où se trouvait l’ambassadeur du Qatar aurait été attaqué sur la route, avec des affaires volées. La Turquie a aussi dû interrompre momentanément cette voie après que des explosions aient eu lieu près du point choisie de rassemblement choisi (à Khartoum). Le Quai d’Orsay comme le ministère des Armées se veulent prudents. L’opération d’évacuation est toujours en cours. Et il ne s’agit pas d’incriminer l’un ou l’autre. Les paramilitaires des RSF accusent en effet les forces régulières d’avoir tiré. Ceux-ci désignent leur adversaires. Pour l’Allemagne, lire aussi sur Augengeradeaus « Bundeswehr beginnt Evakuierungsmission im Sudan (Neufassung) ». A la différence des Français, il n’y a pas eu de convoi collectif. Comme le précise T. Wiegold, les citoyens allemands ont été invités à se rendre sur cet aérodrome par leurs propres moyens « de manière indépendante et à vos propres risques ». Comme l’a confirmé le ministre Bogdan Aurescu.

