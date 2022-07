Les infos de la semaine du 27 juin au 2 juillet 2022

(B2) Défense OTAN, Sommet de Madrid, Sécurité alimentaire, Aéronautique… Une sélection des articles de la semaine à ne pas louper sur B2 Pro en quelques lignes

Official portrait of NATO Heads of State and Government

[Actualité] Sommet de Madrid du 28 au 30 juin

Le concept stratégique des alliés datant de 2010 fait peau neuve !

Le retour de la guerre sur le continent européen, l’agression russe et l’expansion de la Chine entraînent une modification de la stratégie des Alliés. Quels sont les points clés ? Le nouveau concept stratégique de l’Alliance version 2022 est plus dur avec la Russie et plus étendu sur les menaces

Un accord trilatéral in extremis

Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, la première ministre suédoise, Magdalena Andersson, et le président finlandais Sauli Niinistö ont enfin trouvé un terrain d’entente pour adhérer à l’Alliance. Mais à quel prix ?

Les Alliés renforcent leur capacité de défense

Réunis en sommet à Madrid, les 30 conviennent de renforcer de manière conséquente leur capacité de défense et de réaction rapide. Quels sont les nouveautés apportées ? Lire : Face à la Russie, l’OTAN muscle sa défense : plus réactive, plus massive

[Analyse] Les budgets de défense, toujours en augmentation

Selon les premières estimations de l’OTAN, les Alliés continuent d’investir dans leur défense en 2022. Un premier bilan de l’impact de la guerre en Ukraine ? Lire : Les dépenses d’équipement à la hausse en 2022. Dix pays au-dessus des 2%

[Actualité] Perte de vitesse pour l’aéronautique suédoise en Europe

Avec le regain de tension à l’Est de l’Europe, l’armée de l’air tchèque fait peau neuve. Prague songe à abandonner son fournisseur de longue date, le Suédois Saab. Qui pour le remplacer ? Lire : La Tchéquie voudrait bien s’équiper avec 24 avions F-35 made in US

[Actualité] Le Conseil de l’Europe crée une structure pour l’industrie de défense

Les ambassadeurs des 27 approuvent mercredi (29 juin) la mise en place d’un groupe ad hoc. Quels seront ses objectifs ?

[Verbatim] La Zambie veut s’imposer en tant qu’acteur alimentaire

Le président actuel de la Zambie, Hakainde Hichilema, réitère devant le Parlement européen sa redevabilité vis à vis de l’Europe. Il condamne fermement la guerre en Ukraine, et ses conséquences. Mais sans citer la Russie. Lire : La Zambie, un partenaire pour la paix et la sécurité alimentaire en Afrique