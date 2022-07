Les infos de la semaine du 20 au 25 juin 2022

(B2) Afrique, Défense UE, Sommet de Madrid, Sécurité énergétique, Fonds acquisition, Facilité européenne pour la paix… Une sélection des articles de la semaine à ne pas louper sur B2 Pro en quelques lignes

[Confidentiel] La facilité crève le plafond

A peine un an d’existence, et la facilité européenne pour la paix a déjà consommé la moitié du budget prévu pour sept ans. Il va falloir re-remplir la cagnotte. Et quand on parle budget au niveau européen… tout se complique. Lire : Avec la guerre russe en Ukraine, la Facilité européenne pour la paix atteint ses limites !

[Analyse d’actualité] La défense première priorité

D’après le dernier Eurobaromètre, la défense est en tête des priorités européennes. Devant l’énergie et l’économie. Une première. Ce sondage éclaire aussi d’un jour nouveau les opinions des Européens face aux sanctions et au soutien militaire à l’Ukraine. Une très nette majorité est en faveur des deux mesures. Parfois écrasante (90%) dans certains pays, parfois moins. Et parfois ce soutien n’est pas parallèle avec la position des gouvernements. Intéressant.

[Exclusif] Le fonds pour les acquisitions d’armes en urgence

Il est impératif aujourd’hui de reconstituer le stock d’armements et de munitions de l’Europe, vidés par les dons aux forces armées ukrainiennes. La première proposition d’un fonds spécial pour les acquisitions visant le court terme devrait être finalisée ces prochains jours. Notre petite exclu de la semaine. Lire : De nouvelles propositions défense de la Commission européenne bientôt sur la table

[Confidentiel] Entre Européens et Africains une large incompréhension

Les Africains sont non seulement rétifs à suivre l’Union européenne dans sa panoplie de sanctions envers Moscou, mais ils ne partagent pas la réalité européenne de « l’agression » russe. Ils mettent même en cause les Européens dans la crise alimentaire, estimant qu’ils en sont co-responsables. La dernière réunion à Addis Abeba entre les ambassadeurs des deux continents a été difficile au dire de plusieurs diplomates consultés par B2. Lire : Entre Africains et Européens, il y a de la friture sur la ligne

[Prévision] Sommet de l’OTAN à Madrid

Les Alliés ne sont pas sur la même longueur d’ondes sur le nouveau Concept stratégique. A quelques jours du sommet de Madrid de l’Alliance atlantique, il reste quelques points crispants : Chine, Russie et relations OTAN-UE, notamment. B2 vous donne quelques éléments pour comprendre ce qui est À l’agenda du sommet de l’OTAN du 28 au 30 juin 2022

[Confidentiel] Matières rares, le troisième défi économique de la guerre en Ukraine

Sur base de propositions du Haut représentant, les 27 se sont décidés à mettre en place un plan d’action pour sortir de la dépendance en matières premières russes et ukrainiennes. On a souvent parlé de la dépendance en matière énergétique ou alimentaire, on oublie la troisième dépendance : aux matières premières. Russie et Ukraine regorgent de matériaux rares utiles pour les batteries ou autres techonologies de pointe. La guerre conduit à une raréfaction de ces produits ou à leur renchérissement. Comment contourner le problème ?

[Actualité] L’information secret défense des eurodéputés reste à construire

Cela fait des années que les eurodéputés demandent à avoir des informations plus précises sur la politique étrangère et surtout les missions et opérations menées au titre de la politique de sécurité et de défense commune. Le non-accès du Parlement européen à l’information confidentielle sur la PSDC demeure un problème de taille. Il rend difficile le contrôle démocratique.