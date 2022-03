B2 recrute chargé de développement

B2 – le quotidien de l’Europe géopolitique recrute chargé du développement – relations publiques et adhérents / abonnés

– Un junior (homme ou femme) qui sera le responsable chargé/e d’accompagner sa croissance en termes de relations publiques et de gestion du portefeuille d’adhérents/abonnés

— Dans un milieu concurrentiel, B2 (Bruxelles2) est un média en ligne en plein développement spécialisé sur les questions géopolitiques de défense, de diplomatie, de sécurité. Il est agréé comme média en ligne en France (comme Mediapart) et accrédité auprès des institutions européennes. Il emploie aujourd’hui 5 journalistes professionnels (3 à Bruxelles, 2 en France)

— B2 publie 3 à 6 articles par jour, fouillés, détaillés. Il compte parmi ses lecteurs et abonnés de l’étudiant en science politique au ministre, en passant par les diplomates ou hauts gradés, et des responsables au plus haut niveau en Europe. Donc un lectorat exigeant et précis. Site : club.bruxelles2.eu ou www.bruxelles2.eu Vous serez placé/e au coeur d’une actualité tourbillonne, palpitante, où l’Europe diplomatique et de défense se retrouve en première ligne. A charge pour vous, de développer et faire évoluer notre média en liaison étroite avec le rédacteur en chef et la rédaction. Vous serez intégré/e aux réunions rédactionnelles hebdomadaires pour suivre l’actualité.

Tâches essentielles :

– Gestion du portefeuille actuel de adhérents-abonnés actuels : suivi, traitement des demandes (codes, factures)

– élaboration d’une politique de recrutement d’abonnés (en lien avec la rédaction)

– démarchage dynamique (via mails, réseaux sociaux ou autres, conférence) – animation et suivi des outils B2 de médias sociaux

– positionnement de B2 dans la sphère médiatique et éditoriale

– conception de nouveaux produits (podcast, éditions, etc…)

– participation à l’amélioration du site web de B2 (avec le webmaster)

Compétences

Diplômé Master (ou master en cours)

Profil : gestion / communication (+ connaissances politiques), science politique, droit international (+ relationnel)

Francophone – orthographe – grammaire impeccable

Anglais indispensable écrit ou oral

Aisance dans l’écriture et la communication électronique (mail)

Connaissance du monde européen, de la diplomatie et/ou de la défense

Familier des outils On line (WordPress, Excel Word ou autre, Teams, Powerpoint). Résident en Belgique – nationalité UE

Attention : un screening de sécurité pourra être effectué par les institutions européennes, les autorités belges ou française (comme pour toute l’équipe de journalistes). Il faut donc autoriser ce traitement au titre des règles RGPD et être prêt à s’y soumettre.

Qualités

Sens de la discrétion obligatoire et de la discipline.

Sens de l’organisation et de l’auto-organisation

Sens de l’initiative

Attrait pour la géopolitique (défense, affaires étrangères, science politique) Aisance dans un milieu international

Un + Connaissance d’une autre langue européenne (italien, allemand, slave, etc.),

Conditions du contrat

Plein temps – renouvelable

Statut indépendant BE

Congés : fixés en fonction du reste de l’équipe – 6 semaines par an + jours fériés européens (ou belges)

Plein temps (avec possibilité d’avoir une demi-journée Off pouvant être ménagée en semaine)

Mode : télétravail – avec point régulier dans nos bureaux (Schuman) – au moins 1 ou 2 fois par semaine

Honoraires : 1400 euros + forfait transport (STIB) et forfait internet + tél (avec forfait FR pris en charge) + prime résultat par trimestre (200 à 800 euros) + possibilité de prêt de matériel informatique

Localisation : Bruxelles UE (quartier européen)

Possibilité de suivre une petite formation en parallèle (si horaire limité)

Pas d’autre activité (lobbying, rédaction etc.) sans autorisation préalable