Le départ des Américains d’Ukraine. Imbécile et lâche

(B2) Les mesures prises par les États-Unis samedi sont étonnantes. Il y a quelques jours encore, la Maison Blanche proclamait urbi et orbi sa solidarité avec l’Ukraine et sa volonté de désescalade. Aujourd’hui, c’est « Courage, Fuyons ! » Décision qui encourage plutôt les Russes d’intervenir qu’elle ne les en empêche. Incompréhensible.

La page facebook de l’ambassade US en Ukraine. Symbolique

Non content d’annoncer ce départ, Washington a demandé également samedi (12 février) aux militaires US présents dans la mission de surveillance de l’OSCE de faire de même, comme à tous les Américains résidant en Ukraine de quitter « sans délai » le pays.

L’ambassade américaine à Kiev n’est pas une petite représentation. Pas moins de 180 Américains et 560 Ukrainiens y travaillent.

La consécration des zones d’influence

En termes politiques et diplomatiques, cette mesure est un non-sens. C’est céder au jeu du Kremlin. Et surtout cela revient à consacrer la notion de zones d’influence voulue par les Russes. D’un côté, c’est clair aujourd’hui, l’Ukraine obéit à la zone d’influence russe ; et les Américains s’en retirent. De l’autre côté, la Roumanie ou la Pologne sont dans la zone euro-atlantique ; et les Américains s’y renforcent en y envoyant des renforts : 3000 soldats supplémentaires arriveront en Pologne bientôt, en plus des 1700 déjà décidés. Exactement ce que Vladimir Poutine désirait dans sa lettre envoyée à l’OTAN et aux USA.

Une lâcheté militaire incroyable

En termes militaires, c’est le summum de la lâcheté. Jusqu’à présent, en effet, aucun coup de fusil n’a été tiré — à part ceux habituels depuis huit ans dans le Donbass. Aucun militaire russe supplémentaire n’a franchi les frontières de l’Ukraine. On est donc juste dans une crainte éventuelle. Il n’y a donc aucun risque qu’un Américain soit atteint. A contrario, la présence américaine devrait persister. Ne serait-ce qu’en signe de garantie et de solidarité avec les Ukrainiens. Sinon cela ne sert à rien de faire de grandes déclarations de solidarité.

La tradition préservée

Les États-Unis consacrent ainsi la tradition. Face aux Russes, sur le territoire européen, le principe est la non-intervention. C’était valable au temps de la guerre froide en 1956 à Budapest, en 1968 à Prague. C’était un autre temps, que l’on croyait révolu, celui de l’opposition des blocs. C’est resté valable en 1992 pour la Transnistrie, en 2008 pour la Géorgie et l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie, en 2014 pour la Crimée et le Donbass. Et aujourd’hui en 2022. Moscou peut donc être rassuré : la tradition américaine est préservée. Washington ne risquera pas la peau d’un seul Américain pour sauver les pays de l’ancien bloc soviétique de la main russe.

(Nicolas Gros-Verheyde)

NB : cette mesure a été suivie par le Royaume-Uni. Les militaires qui participent à la mission d’assistance (Orbital) des Ukrainiens ont été priés de faire leurs bagages. Tandis que Londres annonçait 350 Royal marine supplémentaires en Pologne. De façon plus intelligente, la France n’a pas pris une décision semblable. Suivie par plusieurs pays européens.