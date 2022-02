L’attaque russe sur plusieurs fronts en une carte

(B2) Une carte diffusée par le renseignement britannique vient illustrer la tactique suivie par les Russes.

Quatre groupes sont à l’action : le groupe Sud a pour objectif de sécuriser le Donbass, tandis qu’une autre partie du groupe Sud avec des troupes parachutistes se lance à l’assaut du Kherson et sans doute d’Odessa, à partir de la Crimée. Le groupe Centre a pénétré via la Biélorussie et se dirige des deux côtés du Dniepr (rive droite et rive gauche) pour atteindre Kiev, tandis que le groupe Ouest vise Kharkiv.

Au moins 57 Ukrainiens (civils et militaires) ont été tués lors de cette première journée d’offensive et 169 ont été blessés selon le ministre de la santé, Victor Lyashko, cité par le Kiev Independant.

