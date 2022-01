L’embargo aérien contre le Mali non respecté par Air France, la Turquie et Ethiopian Airlines

(B2) Malgré la fermeture de l’espace aérien décrété par la CEDEAO, la communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest, contre le Mali, et certaines déclarations officielles, la compagnie française Air France continue de voler vers Bamako.

capture d’écran sur le site d’Air France samedi matin (15 janvier) à 8h

Il est ainsi toujours possible de prendre des places pour la semaine du 24 janvier. Certes ce sont uniquement les classes business qui sont disponibles aujourd’hui. Et le coût est prohibitif : plus de 3000 euros aller – retour ! Mais en rendant la réservation possible, le signal est désastreux. La compagnie continue d’assurer des vols à partir de Monrovia (Liberia).

Quant aux compagnies turques Turkish Airlines et éthiopienne, Ethiopian Airlines, qui sont parmi les principales à desservir Bamako, elles continuent allègrement de desservir la capitale malienne.

(Nicolas Gros-Verheyde)