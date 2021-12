L’engagement allemand dans EUTM réexaminé. Les Russes privés de shopping sur les Champs–Élysées s’ils agressent l’Ukraine

(B2) Taper les Russes au portefeuille. Étudier toutes les possibilités notamment européennes pour le remplacement des Tornado porteurs de l’arme nucléaire. Revoir les modalités de formation des forces armées maliennes. Christine Lambrecht, la nouvelle ministre de la Défense allemande imprime clairement une marque ferme, et européenne à son mandat.

La ministre de la Défense Christine Lambrecht en visite au bataillon logistique n°172 (crédit : Bundeswehr)

L’interview parue dans le quotidien allemand Bild il y a quelques jours est intéressante pas seulement sur le point de la mission au Mali, mais aussi : sur les opérations en général, la situation en Ukraine et les relations avec la Russie, le remplacement des Tornado, porteurs de l’arme nucléaire, par des avions européens…

Le contrôle parlementaire n’est pas là pour la gloire

La Bundeswehr est une « armée parlementaire, ce qui signifie que chaque déploiement y est discuté et décidé » insiste Christine Lambrecht. Celle qui a été membre du Bundestag durant 23 ans veut renforcer le rôle du Parlement. « Je veux qu’au Parlement, on reparle davantage des mandats et que l’on revoie constamment le but des opérations, car les députés envoient des soldats travailler et sont donc responsables d’eux. »

Revoir le lieu de formation des FAMa au Mali

Sur la mission de formation de l’UE au Mali (EUTM Mali), la question de la formation ne se pose pas, mais celle du lieu de la formation, oui. « Nous devons vérifier si l’entraînement des soldats maliens est aussi bien, voire mieux, possible dans un autre endroit, plus sûr pour nos soldats. La sécurité de nos soldats est ma première priorité » indique la ministre allemande de la Défense.

NB : la formation a lieu aujourd’hui essentiellement à Koulikoro, qui était jusqu’à présent relativement épargné. Et l’idée est d’avoir des points de formation à Sévaré également (un projet soutenu par les Allemands). Cela signifierait notamment délocaliser la formation ailleurs. Au Niger par exemple ?

Les Russes sont les agresseurs en Ukraine et toutes les options doivent être étudiées

Sur la situation aux frontières de l’Ukraine, la ministre ne fait pas dans la dentelle : « Clairement : l’agresseur est la Russie ». Et « nous devons faire tout notre possible pour arrêter une escalade sévérité notable ». C’est à dire notamment « des sanctions sévères ». Elle ne se prononce pas expressément sur le maintien du gazoduc Nord Stream 2 (NB : un sujet de dissension au sein de la coalition : les Verts étant pour l’arrêter). Mais intrinsèquement cela fait partie des options : « Nous devons utiliser l’ensemble des instruments dont nous disposons. »

S’ils agressent l’Ukraine, ils seront Privés de shopping sur les Champs Élysées !

Plus directement, elle parle de « cibler Poutine et ceux qui l’entourent »

NB : une des options qui figurent au niveau européen : avec gel des avoirs et interdiction d’entrée dans l’Union européenne pour les oligarques et autres proches du président russe.

« Les responsables de l’agression doivent ressentir des conséquences personnelles, par exemple qu’ils ne peuvent plus se rendre sur les Champs Élysées de Paris pour faire leurs courses. »

Pour remplacer les Tornado, étudions d’abord les options européennes

La ministre n’élude pas la question sur le remplacement des Tornado vieillissants. Les seuls avions capables de porter l’arme nucléaire de l’Alliance. Un point que l’Allemagne a soutenu jusqu’ici avec constance. Mais plutôt que le F-18 (choix possible de la précédente coalition) ou le F-35 (poussé par les Américains et certains milieux militaires Outre-Rhin) — les deux appareils cités par le journaliste — sa préférence va clairement vers l’avion actuel des forces allemandes : l’Eurofighter. « Nous devons clarifier si et à quelle vitesse les États-Unis le certifieraient pour les armes nucléaires. » Et sinon, il faut aussi voir les autres solutions européennes. « Nous ferions bien d’examiner également avec rigueur une solution européenne. »

NB : elle ne précise pas l’appareil concerné. Mais ce pourrait être bien… le Rafale français.

(Nicolas Gros-Verheyde, avec Aurélie Pugnet)