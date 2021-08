Situation tendue à l’aéroport de Kaboul (Bundeswehr)

(B2) Des échanges de tirs se sont produits entre les forces de sécurité afghane, les forces américaines et allemandes face à des « assaillants inconnus » ce lundi matin (23 août) . Témoin de la tension aux portes de l’aéroport

Une fusillade

Ce Lundi (23.08) au petit matin, à 6h43 (heure Kaboul (4h13 CEST , une fusillade a éclaté entre « les forces de sécurité afghanes et des assaillants inconnus à la porte nord de l’aéroport de Kaboul » annonce le commandement des opérations des forces conjointes allemandes sur Twitter. Un membre des forces de sécurité afghanes a été tué et trois autres ont été blessés . Bilan : un garde de sécurité afghan tué et trois autres blessés. « Les forces américaines et allemandes ont également été impliquées dans la suite de la bataille. Tous les soldats de la Bundeswehr sont indemnes », a complété la Bundeswehr dans un communiqué.

Au moins huit morts

Le flux de personnes cherchant à fuir l’Afghanistan ne s’est pas tari pendant le week-end. « Une semaine exactement après la prise du pouvoir par les Taliban à Kaboul, la situation à l’aéroport reste très explosive », reprend la Bundeswehr qui recense « au moins huit personnes [ayant] trouvé la mort » jusqu’à présent (en comptant le mort de ce matin).

Un chaos désespéré à l’extérieur

C’est un « chaos désespéré à l’extérieur de l’aéroport », raconte le général de brigade Jens Arlt, chef du détachement allemand d’évacuation, comme le rapporte notre confrère Thomas Wiegold de Augengeradeaus. L’accès à la zone protégée a été fermé temporairement hier (dimanche). Ce qui a entraîné « une grande agitation et, surtout, une cohue supplémentaire » concentrée à Abbey Gate, les autres portes « étant temporairement fermées ».

Pour se repérer, la carte des entrées sur l’aéroport de Kaboul (Source : Augengeradeaus)

(Agnès Faure, st.)