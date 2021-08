Sauve qui peut. Un pont aérien s’organise pour évacuer de Kaboul ressortissants européens et employés afghans (v4)

(B2) Dans la foulée des Américains, les alliés européens ont décidé de déployer plusieurs moyens militaires aériens pour évacuer, en priorité, leurs ressortissants d’Afghanistan, ainsi que certains personnels locaux. Un mouvement planifié il y a quelques jours, mais accéléré et exécuté un peu en catastrophe

Arrivée sur l’aéroport de Kaboul des forces britanniques de la 16e AAB (MOD UK)

Les évacuations sont basées sur l’aéroport de Kaboul dont la sécurité est assurée par les forces turques avec le renfort important d’Américains (cf. encadré) et de Britanniques

Royaume-Uni : 600 militaires déployés (opération Pitting)

Le gouvernement britannique, sous le feu de la critique, a déclenché dès le vendredi (13 août) son opération ‘Pitting‘. 600 militaires de la 16 Air Assault Brigade (brigade parachutiste) sont partis sur place ce week-end. Ils sont accompagnés d’une petite équipe de fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, chargé d’assister les diplomates britanniques, de « rationaliser le traitement des nouveaux visas et autres documents nécessaires aux ressortissants britanniques, aux anciens employés britanniques et aux autres personnes éligibles » et d’aider le personnel diplomatique en poste à Kaboul. Cette politique afghane de réinstallation et d’assistance (dite ARAP), a déjà permis de rapatrier depuis 2013 « plus de 2000 employés locaux » selon le ministère de la Défense. Les Britanniques entendent évacuer entre 6000 et 7000 personnes lors de ce pont aérien. Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé mardi son intention d’accueillir au Royaume-Uni jusqu’à 20.000 Afghans, sur plusieurs années, 5000 dès cette année, dans le cadre d’un vaste programme de résinstallation visant les publics les plus fragiles (femmes, filles, minorités religieuses, etc.). Programme qui s’ajoute à celui mis en œuvre pour les interprètes et autre collaborateurs des Britanniques sur place.

Un premier vol a permis de rapatrier dans la nuit de dimanche à lundi (15 août) des ressortissants britanniques et le personnel de l'ambassade, sur la base de la RAF de Brize Norton. Un second vol a atterri mardi soir (17 aout), en soirée, vers 23h, rapatriant les premiers afghans, et un troisième mercredi matin (18 août).

Tchéquie : un premier avion a quitté Kaboul

Prague a déclenché l’alerte assez vite. Un Airbus A319 de l’armée tchèque a réussi à quitter Kaboul dimanche (15 août). À son bord, « 46 Tchèques et nos collègues afghans, y compris femmes et enfants » selon Jakub Kulhanec, le ministre des Affaires étrangères. L’avion a atterri à Prague lundi matin. Il n’a pas voulu donner « pour le moment » plus de détails, avant la fin de l’opération de sauvetage. « Compte tenu de la situation sur KAIA [l’aéroport de Kaboul], c’est un miracle » a ajouté, via Twitter, Jan Hamacek, le ministre de l’Intérieur.

Une deuxième rotation a eu lieu le jour suivant. Mardi (17 août) 87 personnes sont arrivées à Prague. L'ambassadeur tchèque, les militaires, les collaborateurs afghans et leurs familles jusqu'aux petits enfants précise le ministère tchèque des Affaires étrangères. « En raison de la présence des talibans à l'aéroport, c'était vraiment extrêmement compliqué de récupérer tout le monde à l'aéroport et aussi à bord de l'avion » indique le ministre Jakub Kulhánek. La possibilité « d'une troisième rotation dépendra de la situation sécuritaire à l'aéroport de Kaboul ».

France : à partir des Émirats arabes unis (opération Apagan)

Paris a choisi de s’appuyer sur sa base dans les Émirats arabes unis, pour son opération d’évacuation, dénommée ‘Apagan’. Deux avions de transport — un C130 et un A400M — , ont décollé dans la nuit de dimanche à lundi (15/16 août) et lundi matin, a annoncé le ministère français de la Défense dimanche (15 août). Direction : la base aérienne 104 (BA104) d’Al Dhafra (EAU). Renforcé par des militaires des forces françaises stationnées aux Émirats arabes unis, ils vont effectuer des norias entre la base et l’aéroport de Kaboul. Première rotation prévue dès ce lundi 16 août. Les personnes évacuées seront accueillies et hébergées au sein de la base. Et les ressortissants français transportés ensuite vers la métropole par des avions longue distance de type Airbus A330 Phénix. Sur place, la France a assuré la « protection du chef de la délégation de l’Union Européenne », l’ambassadeur von Brandt et a également « apporté protection aux collaborateurs afghans de la représentation européenne », selon le président français Emmanuel Macron.

Le premier A400M français a atterri à Kaboul dans la nuit de lundi à mardi, amenant forces spéciales vers l'Afghanistan. Il est reparti ensuite vers Abu Dhabi (Émirats arabes unis) où il a atterri mardi matin (17 août). Un Airbus A310 a pris le relais évacuant vers Paris, dans la journée de mardi, 41 personnes, de diverses nationalités. Le ministère français de la défense n'a pas précisé les nationalités concernées. Une deuxième rotation a eu lieu dans la nuit de mardi (17 août) vers Abu Dhabi, avec à son bord 25 Français et 184 Afghans selon la ministre de la défense Florence Parly. Un Airbus A330 prendra ensuite le relais vers Paris.

Départ d’Abu Dhabi de l’A310 (État-Major des armées FR)

Allemagne : des navettes programmées à partir de l’Ouzbékistan

Berlin a annoncé dimanche (15 août) l’envoi d’un premier avion de transport A400M pour rapatrier les citoyens allemands, le « personnel local et les autres personnes devant être mises en sécurité » selon les mots d’Annegret Kramp-Karrenbauer, la ministre allemande de la Défense. Des personnels de la DSK, la Division Schnelle Kräfte (ou division de réaction rapide), sont à bord afin d’assurer la protection. Le premier avion a décollé de Wunstorf ce lundi matin, selon notre confrère Thomas Wiegold de Augengeradeaus, suivis immédiatement de deux autres. Les A400M feront la navette entre Kaboul et Tachkent en Ouzbékistan. Des avions civils prendront alors le relais. Un Airbus A310 a décollé aussi de l’aéroport de Bonn-Cologne pour acheminer matériel et personnel de soutien vers l’Ouzbékistan.

Après avoir tourné en rond plusieurs heures pour obtenir autorisation d'atterrir, un premier A400M allemand a rebroussé chemin vers Tachkent (le hub allemand). Il a finalement atterri à Kaboul lundi soir (16 août) dans des conditions délicates, selon la défense allemande. « C'est vraiment fou ce que les pilotes ont réussi à faire ». L'appareil a atterri sur une piste non éclairée. Il n'est reparti de Kaboul avec seulement 7 personnes à bord ! selon la radio allemande. Gros bug et émotion en Allemagne. Une situation logique selon les spécialistes de l'urgence. Entre le couvre-feu (21 heures) à Kaboul, les difficultés d'arriver à l'aéroport, comme d'accéder aux avions. Une seconde rotation a été plus fructueuse ramenant sur Tachkent : 125 personnes. Une troisième rotation a permis de rapatrier à Tachkent 135 personnes supplémentaires (soit 260 personnes en tout). L'A400M a atterri quelques minutes avant minuit mardi soir (17 août). A Kaboul, les vols ont été suspendus mardi, vu le « manque actuel de disponibilité des pompiers de l'aéroport » selon la Bundeswehr. Quatre autres rotations sont prévues mercredi (18 août).

125 personnes à bord de l’A400M allemand (Bundeswehr)

Espagne : à partir de Dubai, en soutien au personnel européen également

Madrid a annoncé dimanche (15 août) accélérer ses plans d’évacuation d’Afghanistan. Deux avions de transport A400M partent pour Dubaï afin de rapatrier « le personnel de l’ambassade espagnole, les Afghans et leurs familles qui ont collaboré avec notre pays » annonce le ministère des Affaires étrangères. Les Espagnols devraient aussi assurer l’évacuation du personnel européen et local de la délégation de l’UE à Kaboul.

Belgique : quatre avions

Le gouvernement a décidé lundi (16 août), l’envoi de quatre avions — un avion de transport A400 M, deux avions C130, un avion de type transport VIP Falcon7X — ainsi qu’un détachement NEO (non-combattant evacuation operations). Objectif : assurer l’évacuation aérienne « pour les ayants-droit » à partir de l’aéroport de Kaboul. Opération pilotée par le ministère des Affaires Étrangères, en coopération avec le secrétariat à l’Asile et à la Migration.

Pays-Bas : plusieurs avions

Les Néerlandais ont décidé de recourir à la capacité commune d’avions C17 de l’OTAN basés à Papa (Hongrie) — deux avions ont été dépêchés sur place — et d’envoyer des avions militaires nationaux. Un avion de transport KDC-10 est parti de la base aérienne d’Eindhoven pour Kaboul lundi (17 août). A son bord, l’ambassadeur des Pays-Bas, une équipe d’urgence consulaire qui vont remplacer l’équipe actuelle, ainsi que 62 soldats pour assurer la protection. Sous la houlette de l’ambassadeur, ils « devraient commencer à travailler [le 18 août] après-midi, depuis l’aéroport de Kaboul, afin d’assurer les évacuations. Un avion de transport tactique C-130a aussi été dépêché dans « un pays de la région » (sans doute Tachkent en Ouzbékistan où sont déjà installés les Allemands). Il permettra avec un autre C-130 déjà présent sur place d’assurer un pont aérien avec l’aéroport international de Kaboul. Un dernier avion de type Airbus A330 MRTT doit quitter Eindhoven mercredi (18 août). À son bord, une équipe médicale de la Défense, permettant de mettre en place un centre de soins médical de base « aux évacués sur le lieu d’accueil de la région ». L’avion pourra être utilisé pour assurer leur retour vers les Pays-Bas

Le premier avion militaire C17 envoyé pour l'évacuation de Kaboul a été « retardé jusqu'à nouvel ordre. L'autorisation d'atterrir a été reportée. Au sol, la priorité est donnée à l'envoi de renforts pour la sécurité aéroportuaire », indique la défense néerlandaise lundi (16 août) en soirée. Un second avion de transport C-17 arrivé à Kaboul est reparti avec environ 40 personnes à son bord mardi (17 août) en soirée. Aucun Néerlandais ou Afghan à bord selon la défense néerlandaise.

NB : plusieurs autres pays ont réussi à mener l’évacuation de leur personnel (Finlande, Pologne, …), sans envoyer de moyens aériens propres, en recourant aux moyens américains déployés sur place.

(Nicolas Gros-Verheyde)

Un mouvement enclenché par les Américains Sur décision de Joe Biden, les Américains ont décidé le 12 août le redéploiement de plus de 6000 hommes. Aux 650 militaires encore sur place, deux bataillons de Marines et un bataillon de l'armée de terre, soit environ 3000 personnels, les ont rejoint sur la zone sécurisée de l'aéroport de Kaboul 'Hamid Karzai'. Ils ont pour objectif d'assurer le rapatriement dans l'ordre du personnel diplomatique US et « d'accélérer l'évacuation des demandeurs de visa d'immigrant spécial afghan » (SIV). Ils auront aussi la capacité de faciliter l'extraction du personnel si nécessaire, selon le porte-parole du Pentagone, John F. Kirby (qui s'exprimait face à la presse jeudi). À cela s'ajoute l'envoi d'un élément de soutien conjoint de l'armée de l'air américaine d'environ 1000 personnes au Qatar (dans un premier temps) pour faciliter le traitement des candidats SIV. Le déploiement d'équipes de combat de la brigade d'infanterie de Fort Bragg au Koweït (soit entre 3000 à 3500 militaires), est aussi prévu. Ils sont prêts à intervenir et assurer une sécurité supplémentaire à l'aéroport « si nécessaire » selon John F. Kirby. Cette opération « temporaire, ciblée » devrait durer « jusqu'au 31 août ». Elle n'est cependant « pas considérée comme une mission NEOopération d'évacuation de non-combattants » affirme Kirby. Elle ne remet pas en cause la décision de retrait, insiste-t-il. Une fois cette mission terminée, le Pentagone prévoit d'avoir moins de 1000 soldats américains sur le terrain « pour soutenir la présence diplomatique à Kaboul ». Ces militaires sont placés sous l'autorité du rear-admiral (contre-amiral) Peter Vasely, ancien chef de la composante des forces spéciales de l'OTAN en Afghanistan et du Special Operations Joint Task Force–Afghanistan.

Mis à jour le 16 août avec les précisions sur les US + Belgique – Pays-Bas (17 août nuit) + les premières rotations (17 août matin) + changement de photo de couverture + les secondes rotations CS DE FR NL (18 août matin)