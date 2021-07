La Norvège dans Takuba à l’automne. C’est officiel

(B2) Oslo va envoyer pour la première fois des troupes dans la task-force Takuba au Mali. Le gouvernement norvégien l’a confirmé ce mardi (13 juillet)

Le détachement Air de la Minusma (Forsvaret.no)

Cette contribution consistera en un « petit nombre de soldats » qui seront incorporés dans la contribution suédoise, indique le communiqué officiel. Deux officiers participeront également au quartier général de la task-force Takuba. Ils arriveront « au cours de l’automne » et resteront sur la même durée que les Suédois, en 2022. Cette contribution s’ajoute à celles des Estoniens, Tchèques et Suédois (déjà présents) et des Italiens (en cours de déploiement).

L’armée norvégienne est aussi présente au Mali dans le cadre de la mission des Nations-Unies (MINUSMA) avec l’envoi d’un détachement Air avec un avion C-130J.

(NGV)