Excursion au sommet pour Borrell et Jansa, pour le fun, les photos… et la politique

(B2) Alors que dans la vallée, la polémique enflait entre la Commission européenne et la présidence slovène de l’UE, le premier ministre slovène, Janez Jansa, a emmené le Haut représentant de l’UE, Josep Borrell en balade dans les montagnes slovènes

J. Borrell, U. Bacovnik (la femme de J. Jansa) et J. Jansa (crédit : twitter Jansa)

La randonnée en montagne

Josep Borrell durant la montée dans les passages pierreux (crédit : twitter Jansa)

Objectif : le plateau de Kredarica et le refuge Triglavski dans le parc naturel des Triglav (1). Une montée assez exigeante, sur un chemin aménagé et balisé, avec des pierriers, de type via Ferrata, cotée T2 à T4 dans les topos de montagne (selon l’endroit d’où l’on part). Le premier ministre slovène aime ces randonnées en montagne. Le tout documenté par de nombreuses photos diffusées par le compte twitter du slovène. Une habitude. En septembre dernier, il avait ainsi convié son homologue autrichien Sebastian Kurz à venir crapahuter en montagne, comme le raconte le site d’actualité slovène siol.net. Josep Borrell, le Haut représentant de l’UE, adore aussi passer du temps en montagne. Et mêler politique et nature n’est pas pour lui déplaire (2).

Une discussion très politique

La rencontre entre les deux hommes, l’un socialiste, l’autre passé dans les rangs conservateurs, apparemment sympathique d’après les images diffusées par le Slovène, peut paraitre surprenante. Mais elle a plusieurs fondements très réels. Les deux hommes ont un riche passé politique et peuvent se dire certaines choses.

Plusieurs sujets de conversation

Le vice-président de la Commission européenne était, là, certainement pour faire passer un message, amadouer un peu Janez Jansa le temps de la présidence slovène. Mais il y avait aussi nombre de sujets diplomatiques à évoquer, à commencer par les Balkans. Le chef de la diplomatie européenne tient aussi à éviter toute politique parallèle de Ljubljana dans le dialogue Belgrade-Pristina, du type initiative visant à redessiner les frontières de la région. Une rencontre prévue d’avance, depuis septembre selon nos informations.

J. Jansa et J. Borrell à la table du refuge, l’un des plus grands de Slovénie (crédit : twitter Jansa)

Un échange très ouvert

« [Nous avons eu] un échange ouvert et approfondi d’opinions et de points de vue sur les questions les plus urgentes de la politique étrangère et de sécurité de l’UE » raconte Janez Jansa. Entre autres : le Sahel, la Méditerranée, la question migratoire, les Balkans, l’élargissement, le voisinage oriental et l’État de droit.

(Nicolas Gros-Verheyde)