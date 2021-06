Un véhicule suicide contre la Minusma : douze militaires allemands et un Belge blessés

(B2) Il était 8h30 (heure Europe) ce vendredi matin, au nord de Gao, quand un véhicule suicide (VBIED) a foncé sur une base opérationnelle temporaire de la mission des casques bleus au Mali

Cela s’est passé près du village d’Ichagara, dans la commune de Tarkint, à 180 km au nord de Gao.

Au moins quatre blessés graves

Douze soldats allemands ont été blessés, « dont trois grièvement » a confirmé rapidement la Bundeswehr. Un militaire belge a aussi été blessé, comme l’a indiqué la ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder par tweet. Son état est « grave ».

Evacués sur Gao

Les blessés ont reçu des soins médicaux immédiats et ont été transportés sur Gao par hélicoptère (un hélicoptère contracté et un hélicoptère mi8 de l’ONU). Ils ont été pris en charge par les équipes médicales allemande, française et chinoise, a indiqué la ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui est intervenue devant la presse en fin d’après midi (à écouter ici en allemand).

Un blessé en urgence vitale

L’état de deux soldats plus sérieusement blessés est « stable ». Le troisième est actuellement opéré. « Nous avons une pensée particulière pour lui » a indiqué AKK. NB : on peut parler donc d’urgence vitale.

Un rapatriement en cours par A400M

Ils devraient être rapatriés rapidement en Allemagne par moyen aérien (StratAirMedevac). Un avion d’évacuation médicale A400M a décollé directement vers Gao (qu’il devrait atteindre dans la nuit). Il devrait rapatrier vers l’Allemagne les blessés samedi matin a indiqué la ministre. Les circonstances exactes de l’attaque font l’objet d’une enquête.

Quinze blessés au total

En tout il y a quinze casques bleus blessés avait d’abord annoncé la MINUSMA. Il y a donc deux éléments dont soit la nationalité reste à préciser, soit qui finalement n’ont pas été blessés

Ce matin, une base opérationnelle temporaire de la Force de la MINUSMA près du village d'Ichagara, dans la commune de Tarkint, région de #Gao, a été la cible d’une attaque au véhicule piégé. 15 #Casquesbleus ont été blessés, leur évacuation est en cours. pic.twitter.com/l40GsrLFzd — MINUSMA (@UN_MINUSMA) June 25, 2021

Qu’est-ce qu’une base temporaire ?

Une base opérationnelle temporaire est généralement formée autour de véhicules blindés, formés en cercle (comme le veut la tradition dans le désert ou far west) qui protègent ainsi le camp. Cette base avait été établie pour « sécuriser le passage de la 3e compagnie du bataillon de l’armée malienne reconstituée (BAR) en route pour Kidal », précise la MINUSMA. Une compagnie qui a fait l’objet hier d’une attaque par un engin explosif improvisé (IED), comme l’a confirmé la MINUSMA.

NB : C’est la seconde attaque au véhicule piégé en quelques jours. Les Français de Barkhane avaient été visés lundi dernier (lire : L’opération Barkhane atteinte par un véhicule suicide).

(Nicolas Gros-Verheyde)