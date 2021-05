La distorsion de concurrence nuit gravement au pluralisme

(B2) On peut proclamer sur tous les tons que la liberté de la presse est primordiale. Et que la diversité de la presse doit être préservée. Encore faut-il la mettre en application de façon concrète, en particulier au niveau économique…

L’Etat, via les aides à la presse, préfère aider à la concentration des grands groupes de médias, plutôt qu’à leur diversité, à leur sagesse qu’à leur indépendance… Ainsi sur les 87 millions d’euros d’aides directes à la presse (hors AFP et Acoss) accordés en 2019, 49 millions d’euros, soit plus de la moitié ont été versés à dix groupes uniquement. Un seul groupe, LVMH (Le Parisien, Les Echos, Investir…), capitalise à lui seul 16,8 millions d’euros.

« Une telle disproportion dans la distribution des aides constitue une préjudiciable distorsion de concurrence entre médias » dénonce le SPIIL Syndicat de la presse d’information indépendante en ligne (auquel appartient B2 depuis plusieurs années déjà*).

Et encore ce chiffre aurait pu rester dans les tréfonds sans être connu. Interrogé par des confrères de La Lettre A, le ministère de la Culture a en effet refusé de publier le montant de ces aides. Ce « avec la pratique des dernières années ». Nos confrères sont donc aller rechercher l’information dans les tréfonds de la base de données publiques Data.gouv.fr.

Le Spiil « réclame un rééquilibrage d’urgence pour l’année 2021 et une remise à plat des aides à la presse ».Sur ces 87 millions d’euros, en effet plus de 75 millions d’euros concernent exclusivement la presse imprimée en raison de la nature même des aides qui excluent la presse en ligne. Ce qui est contradictoire avec la volonté de développer le numérique

Lire tout le communiqué ici

(Nicolas Gros-Verheyde)

* Précisons que B2 n’a pas touché un cent de subvention (ni fait de demande d’ailleurs) 😉