La boîte à outils de la défense européenne va paraitre. 98 pages pour tout connaitre !

A propos de B2 – Bruxelles2

Créé en 2008 par Nicolas Gros-Verheyde (ancien auditeur à l’IHEDN, correspondant de Sud-Ouest auprès de l’UE et de l’OTAN), B2 Bruxelles2 est le seul média francophone dédié à l’Europe géopolitique. Il propose trois éditions : un blog libre d’accès, un site professionnel B2 Pro (adhérents et abonnés) et une édition pédagogique. Média en ligne, il est agréé ‘information politique et générale’ par la CPPAP (France), B2 a produit plus de 16.000 articles et compte plus de 10.000 lecteurs quotidiens en France, en Europe et dans le monde. Il emploie quatre journalistes professionnels et est soutenu par une association loi 1901 (ASBL).