Incidents entre bateaux de pêche italiens et turcs au large de Chypre

(B2) Un incident a opposé ce mardi matin, vers 10 h 10, des bateaux de pêche turcs et deux bateaux de pêche italiens (le Giacalone et le San Giorgio 1) dans les eaux au nord de Chypre. Suscitant l’intervention de la marine italienne et des garde-côtes turcs

(crédit : Marine italienne)

Les bateaux de pêche turcs ont lancé divers projectiles —pierres et bombes fumigènes — et mené diverses manœuvres à vitesse. Dont l’une a abouti à un « contact » avec le bateau de pêche Giacalone, qui a subi des dommages mineurs.

La frégate de la marine italienne Carlo Margottini (F-592) qui était en patrouille dans la zone, à 35 miles au sud, dans le cadre de l’opération ‘Sea Guardian‘ de l’OTAN est alors intervenue, indique la marine italienne. Son hélicoptère ainsi qu’un patrouilleur des garde-côtes turcs ont intimé aux bateaux de pêche turcs de cesser l’action. Les bateaux de pêche italiens ont été incités à par précaution, de la zone contestée. Ces interventions ont permis de reprendre le contrôle de la situation.

(NGV)