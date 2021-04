Le ‘Loup’ Pjetёr Shala inculpé

(B2) Arrêté le 16 mars dernier par les autorités belges, Pjetёr Shala (surnommé « Le Loup ») a été transféré jeudi (15 avril) au centre de détention des Chambres spécialisées du Kosovo à La Haye.

L’acte d’accusation porte sur sa responsabilité de « crimes de guerre, de détention arbitraire, de traitement cruel, de torture et de meurtre commis dans le contexte d’un conflit armé non international au Kosovo et en relation avec celui-ci », au printemps 1999, à l’encontre de personnes détenues dans l’usine métallurgique de Kukёs (Albanie), indique le communiqué des Chambres Spécialisées du Kosovo. Un site utilisé comme prison clandestine par l’Armée de libération du Kosovo (UCK)

NB : Cette juridiction internationale a été créée sous l’impulsion de l’Union européenne, pour juger certains crimes de guerre particulièrement graves, impliquant notamment des responsables gouvernementaux, à la suite du rapport ‘Marty’ du Conseil de l’Europe.

