Un groupe armé rebelle neutralisé par l’opération Barkhane

(B2) La force Barkhane a procédé jeudi (25.03), en fin de matinée, à une frappe neutralisant un « groupe armé terroriste » (GAT) à 60 km au Nord de In Deliman (dans le cercle d’Ansongo). Cette frappe a été ordonnée « après une phase de renseignement et d’identification » ayant permis de « caractériser la présence et le regroupement d’un groupe armé terroriste » annonce l’état-major des armées (France). Au cours de la frappe, 3 motos ont été détruites.

(NGV)